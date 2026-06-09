Μουντιάλ χωρίς Public Viewing στη Γερμανία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν θα υπάρξουν γιγαντοοθόνες σε κεντρικά σημεία των μεγαλουπόλεων για κοινή θέαση των αγώνων, σε αντίθεση με προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις από το 2006 και μετά.

Η πρακτική του Public Viewing ξεκίνησε στο Μουντιάλ του 2006 στη Γερμανία και κορυφώθηκε στο Euro 2024, όπου πληθος οπαδών συμμετείχε σε συλλογικές προβολές με μεγάλη αίσθηση κοινότητας και αισιοδοξίας.

Το σημερινό κλίμα στη Γερμανία έχει αλλάξει, με λιγότερη διάθεση για μαζικούς εορτασμούς, λόγω πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών, όπως η παρουσία της AfD και το ευρωπαϊκό κλίμα έντασης, καθιστώντας αμφίβολη τη μαζική συμμετοχή σε εκδηλώσεις για αγώνες χωρίς συμμετοχή της Γερμανίας.

Σε αντίθεση με τις μεγάλες διοργανώσεις των τελευταίων 20 χρόνων, αυτή τη φορά δεν θα υπάρξουν γιγαντοοθόνες για κοινή θέαση των αγώνων από τους οπαδούς σε κεντρικά σημεία στις μεγαλουπόλεις της χώρας.Ήταν μια «μόδα» που ξεκίνησε στο Μουντιάλ του 2006 στη Γερμανία και επεκτάθηκε τα επόμενα χρόνια, με αποκορύφωμα το Euro του 2024: Public Viewing. Γιγαντοοθόνες στήνονταν στις μεγαλουπόλεις της Γερμανίας και οι οπαδοί που δεν μπορούσαν να είναι στο γήπεδο είχαν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία και τα συναισθήματα της κοινής θέασης των αγώνων μαζί με χιλιάδες άλλους. Για πολλούς ήταν μια νέα απόδειξη συλλογικότητας μιας κοινωνίας που είχε σκαρφαλώσει πάνω σε ένα κύμα αισιοδοξίας για το μέλλον.



Ένα άλλο κλίμα, μια άλλη χώρα

Πηγή: Deutsche Welle

Το «έθιμο» δεν θα συνεχιστεί σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Όχι μόνο γιατί πολλά έχουν αλλάξει στη Γερμανία σε σχέση με το 2006. Τότε η χώρα δεν γιόρταζε μόνο το ποδόσφαιρο και τη διοργάνωση. Γιόρταζε τον ίδιο της τον εαυτό, όπως έχει αρκετές φορές επισημάνει ο γερμανικός Τύπος. Μια νέα αυτοπεποίθηση, που επέτρεπε σε όλους να βγουν στους δρόμους με σημαίες ή με πρόσωπα βαμμένα με τα χρώματα της πατρίδας χωρίς να φοβούνται ότι θα κατηγορηθούν για εθνικισμό. Τότε δεν υπήρχε καν η AfD ούτε και κλίμα πολέμου στην Ευρώπη. Ο διεθνής Τύπος έγραφε για τον «καλό Γερμανό» (Good German). Αργότερα υπήρξαν βεβαίως αποκαλύψεις για το πώς η γερμανική υποψηφιότητα επικράτησε εναντίον άλλων. Το κλίμα σήμερα δεν είναι τόσο γιορτινό και είναι αμφίβολο αν είναι πολλοί εκείνοι που θα είχαν όρεξη να βγουν ξανά μαζικά στους δρόμους για να γιορτάσουν, ειδικά σε παιχνίδια που δεν αγωνίζεται η Γερμανία.Οι νυχτερινοί αγώνες ως εμπόδιοΥπάρχουν όμως και πρακτικοί λόγοι. Πολλές αναμετρήσεις γίνονται νύχτα, σε απαγορευτικές για την Ευρώπη ώρες. Η πόλη του Βερολίνου ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το περιβόητο «Μίλι των οπαδών» (Fanmeile) δεν πρόκειται να υπάρξει αυτή τη φορά. Η εταιρεία που είχε οργανώσει τους αντίστοιχους χώρους στο παρελθόν θεωρεί ότι το οικονομικό ρίσκο είναι μεγάλο, σε μια εποχή που όλα έχουν γίνει πιο κοστοβόρα. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γερμανίας, στο Αμβούργο, Μόναχο, Κολωνία. Οι Γερμανοί θα δουν τα ματς της εθνικής τους στο σπίτι, σε κάποιο μπαρ ή έστω στους κήπους κάποιας μπιραρίας, αν το επιτρέψει ο καιρός.Μόνοι στο σπίτι;Παρόμοιο είναι το κλίμα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς το αίσθημα στην Ευρώπη είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο του 2006. Το σχόλιο της taz είναι καταλυτικό: «Είκοσι χρόνια αργότερα, ο κόσμος είναι ένα διαφορετικό μέρος, και αυτό έχει χαλάσει τη διάθεση. Οι ζώνες οπαδών ακυρώνονται όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πολλοί οπαδοί διστάζουν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ. Και ποιος ξέρει τι εικόνες από τις επιδρομές της ICE, της αστυνομίας μετανάστευσης των ΗΠΑ μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των αγώνων; Μια τέτοια έλλειψη προσμονής για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο είναι σπάνια, και η ακύρωση των μεγάλων γερμανικών ζωνών οπαδών θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση. Το μεγαλύτερο εμπορικό αθλητικό θέαμα στον κόσμο υποβιβάζεται στην ιδιωτική και ημι-ιδιωτική σφαίρα».Ο παράγοντας ασφάλειαΑυτοί που μπορεί να αναπνεύσουν με ανακούφιση είναι οι άνθρωποι της ασφάλειας. Οι δημόσιες συναθροίσεις χιλιάδων ή και δεκάδων χιλιάδων αποτελούν πάντα μια πρόκληση, ειδικά σε μια χώρα όπου έχουν σημειωθεί επιθέσεις με αυτοκίνητα μέσα στο πλήθος. Βεβαίως, αν η Γερμανία προχωρήσει με αξιώσεις στη διοργάνωση και η Νατσιονάλμανσαφτ αρχίσει να ονειρεύεται τελικό, ίσως να προκύψει κάποια ανατροπή στα σχέδια. Πάντως τα προγνωστικά δεν δίνουν τη Γερμανία ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Τη φέρνουν στη δεύτερη σειρά των υποψήφιων πρωταθλητών πίσω από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία, αλλά και από παραδοσιακά μεγάλες δυνάμεις, όπως η Βραζιλία και η Αργεντινή.

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