«Γιορτάζουμε την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων με τη σκέψη στις Ελληνίδες και τους Έλληνες που φέρουν με υπερηφάνεια το εθνόσημο. Τους υπερασπιστές της πατρίδας, αλλά και της ειρήνης. Ακρίτες των εθνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Και συμπαραστάτες των πολιτών σε κάθε δύσκολη στιγμή» αναφέρει σε ανάρτηση στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων σήμερα Πέμπτη 21 Νοεμβρίου.

«Στον δρόμο των ηρώων που έπεσαν, οι ένστολοι της χώρας είναι σήμερα ισχυρότεροι από ποτέ. Εξοπλισμένοι με τα πιο σύγχρονα αμυντικά μέσα σε γη, αέρα και θάλασσα. Διαθέτοντας επαγγελματισμό και επιχειρησιακό δυναμισμό. Πάνω από όλα, όμως, τη φλόγα της πατριωτικής ευθύνης στην καρδιά» όπως σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.

Πηγή: skai.gr

