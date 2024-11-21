Γεροβασίλη: Τους σημερινούς επίδοξους «αποστάτες» η ιστορία θα τους ξεχάσει γρήγορα

«Μετά τις σημερινές εξελίξεις, κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει για τον ρόλο που έπαιξαν κάποιοι στην πλάτη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, των μελών του κόμματος και της κοινωνίας. Κάποιοι προειδοποιήσαμε εγκαίρως» δήλωσε η Όλγα Γεροβασίλη μιλώντας με σκληρές εκφράσεις για την ανεξαρτητοποίηση της Γιώτας Πούλου και της Θεοδώρας Τζάκρη που φέρνει το ΠΑΣΟΚ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην εθνική αντιπροσωπεία.



«Η αλήθεια, όμως, είναι επίμονη. Τελικά αποκαλύφθηκαν όλα. Κάποιοι αποστάτες του παρελθόντος ανεβοκατέβαζαν Κυβερνήσεις. Η Ιστορία τους χλεύασε. Τους σημερινούς επίδοξους «αποστάτες», η ιστορία, απλά θα τους ξεχάσει γρήγορα. Γιατί ο λαός αποφασίζει. Ο λαός έβαλε τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Βουλή. Ο λαός ανέδειξε τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόσο ως Κυβέρνηση όσο και ως Αξιωματική Αντιπολίτευση.

«Ο λαός μας εξέλεξε ως Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Σ’ αυτόν αναφερόμαστε και σ’ αυτόν λογοδοτούμε. Και όσοι εξυφαίνουν άλλα σενάρια, τους θυμίζω πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι βαθιά γειωμένος στην κοινωνία και θα βγει πιο ισχυρός απ’ αυτή τη δοκιμασία» σημείωσε.«Η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χάθηκε μόνο «στα χαρτιά» σημείωσε η Όλγα Γεροβασίλη.

