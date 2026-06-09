Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση των παιδιών που είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Καλαμάτας μετά τη γυναικοκτονία της 39χρονης από τον 41χρονο σύζυγό της, καθώς πλέον βρίσκονται εκτός νοσοκομείου και υπό νέα φροντίδα.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τα παιδιά αποχώρησαν από το νοσοκομείο χθες το απόγευμα, μετά την απόφαση του εισαγγελέα να ανατεθεί η επιμέλειά τους στη θεία από την πλευρά της μητέρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η θεία, με τη στήριξη της Εκκλησίας και τοπικών φορέων, θα αναλάβει την ανατροφή των παιδιών, με στόχο να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους σε όσο το δυνατόν πιο σταθερό περιβάλλον, μακριά από το τραγικό γεγονός που βίωσαν.

Ο κ. Γιαννάκος σημειώνει ότι η στήριξη αυτή θα πρέπει να είναι διαρκής και ουσιαστική, ακόμη και όταν αποσυρθεί η δημοσιότητα από την υπόθεση, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη το κράτος κοινωνικής προστασίας να σταθεί έμπρακτα δίπλα στα παιδιά και τη θεία τους.

Παράλληλα, αναφέρεται γενικότερα στην ανάγκη μέριμνας για κακοποιημένα και εγκαταλελειμμένα παιδιά που παραμένουν για μεγάλα διαστήματα σε νοσοκομεία, τονίζοντας ότι αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο των υγειονομικών δομών.

Τέλος, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό του νοσοκομείου Καλαμάτας για την ανθρώπινη και ουσιαστική φροντίδα που παρείχε στα παιδιά όλο το προηγούμενο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.