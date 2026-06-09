Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (9/6) στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, με θύμα μία 70χρονη γυναίκα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:30 στον κόμβο των Ευζώνων, αμέσως μετά τα διόδια Μαλγάρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νταλίκα που μετέφερε σιδηρικά συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο επιβάτες του οχήματος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η 70χρονη γυναίκα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο σύζυγός της, επίσης 70 ετών, τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, υποβάλλεται σε εργαστηριακές εξετάσεις και οι γιατροί θα αποφασίσουν αν απαιτείται η νοσηλεία του.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: skai.gr

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