Τι προκάλεσε την οσμή αερίου στην Αττική – Τα ευρήματα του AtmoHUB

Τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας «δείχνουν» τα ευρήματα του AtmoHUB και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ως πηγή της οσμής σε κομμάτια της Αττικής, την Τρίτη 19 Μαΐου, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».

Υπενθυμίζεται ότι έντονη οσμή αερίου έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, της 19ης Μαΐου, ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Αμοιρίδη, διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οσμή σχετίζεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή, πιθανόν από πλοίο μεταφοράς LNG. Ειδικότερα, ο Β. Αμοιρίδης σημειώνει πως η οσμή πιθανόν να προέρχεται από προπάνιο ή βουτάνιο.



Τέλος, αναφέρει ότι το δεύτερο σενάριο είναι η οσμή να προήλθε από την Ψυττάλεια, επειδή «εκείνη της ημέρα υπήρχε δυτικό ρεύμα και μπορεί να είχε φτάσει στην Αθήνα», ωστόσο, με βάση τις έρευνες, καθώς και τις διαθέσιμες μαρτυρίες είναι λιγότερες οι πιθανότητες για αυτό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.