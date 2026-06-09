Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η ιρανική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, που θα αγωνιστεί στο Μουντιάλ, προσγειώθηκε τη Δευτέρα στην Τιχουάνα του Μεξικού με μια καρφίτσα στο πέτο της ενδυμασίας των ποδοσφαιριστών. Η καρφίτσα αναγράφει τον αριθμό 168, στη μνήμη των θυμάτων (στη συντριπτική πλειονότητά τους μαθήτριες) που σκοτώθηκαν κατά την πυραυλική επίθεση στο δημοτικό σχολείο της πόλης Μινάμπ.

Iran national football team landed in Tijuana, Mexico with a badge on their suits bearing the number 168, in memory of victims of Minab. #Iran #Minab pic.twitter.com/oFG4ovNwaU June 8, 2026

Ο πύραυλος χτύπησε κατά τη διάρκεια των πρωινών μαθημάτων στο σχολείο, στην αρχή της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης «Επική Οργή» στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, 168 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση και 95 τραυματίστηκαν.

Μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη για το πολύνεκρο πυραυλικό πλήγμα στο δημοτικό σχολείο.

Λόγω του «μπλόκου» στις βίζες από την Ουάσινγκτον, η ιρανική ομοσπονδία επέλεξε τη λύση της Τιχουάνα ως ορμητήριο, από όπου η αποστολή θα μεταβαίνει αυθημερόν στις ΗΠΑ για τα παιχνίδια της.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου (Μουντιάλ) διεξάγεται από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η διοργάνωση φιλοξενείται από τρεις διαφορετικές χώρες: τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Πηγή: skai.gr

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