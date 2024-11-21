Το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής της από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία έδωσε η βουλευτής του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη, μιλώντας σήμερα στο Mega, αφήνοντας να εννοηθει ότι θα αποχωρήσει από το κόμμα το Σάββατο, ημέρα που ο Στέφανος Κασσελάκης θα ανακοινώσει το όνομα του νέου του κόμματος. .

Η κ. Τζάκρη μίλησε για την επικείμενη αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν συνιστά κάποια έκπληξη η αποχώρησή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ, μόνη μου έχω πει ότι θα φύγω. Είναι μια οδυνηρή απόφαση για μένα, γιατί έχω περάσει τον μισό κοινοβουλευτικό μου βίο περίπου 10 χρόνια με τον ΣΥΡΙΖΑ, και έχω δώσει όλον τον αγώνα και την δύναμή μου. Έχω εξηγήσει πως το ρήγμα που υπάρχει πλέον με τους ανθρώπους που έχουν στα χέρια τους τα ηνία του ΣΥΡΙΖΑ, και η ψυχική μου απόσταση με αυτούς, δυστυχώς δεν μου επιτρέπουν να μείνω. Δεν περιμένω κάτι, έχω δώσει ένα χρονικό περιθώριο» είπε χαρακτηριστικά.

«Μετά από όσα συνέβησαν πριν και μετά το Συνέδριο, με αυτά που έκαναν απώλεσαν και τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για μένα, και την έννοια του κάθε πολιτικού μέλλοντος για τους ίδιους. Με αυτούς που θα αναλάβουν με τι υπόβαθρο θα ασκήσει αξιωματική αντιπολίτευση και με ποιον αρχηγό μπορεί να σταθεί στα Βουλή και στη δημόσια συζήτηση;», είπε αρχικά.

«Και στο παρασκήνιο και στο προσκήνιο έχουν γίνει πράγματα. με αντιμετώπιζαν με τον πιο απαξιωτικό τρόπο. Δεν θέλω να μείνω. Έχω βάλει ένα απώτερο σημείο στον εαυτό μου. Δεν μπορώ να είμαι στη διακήρυξη ενός νέου κόμματος και παράλληλα μέλος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ», συμπλήρωσε.

Για το debate των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ:

«Έκανα προσπάθεια να παρακολουθήσω το debate. Ήταν θλιβερό το θέαμα, αποκαρδιωτικό. Μια πένθιμη τηλεοπτική τελετή που δεν αρμόζει ούτε να γελάσεις. Όλοι ομοφώνησαν ότι όλα έγιναν καλά με το πραξικόπημα. Ο ένας εκ αυτών είπε ότι τα έκτροπα τα «Γκαζιανά» ήταν ένα restart για το κόμμα, και άλλος είπε ότι θα πρέπει να ρωτήσουμε τους συνέδρους για τα κρίσιμα ζητήματα. και αναρωτιέμαι ποιους συνέδρους. Αυτούς που ήταν στην υπόγα ή στο γκαράζ; Δεν είχε κάποιο στοιχείο προγραμματικής έκπληξης. Δεν ρώτησαν πολλά τους υποψηφίους, πχ για τις ιερόδουλες που είπε ο κ. Γκλέτσος ή για το εάν ο κ. Πολάκης θα προκαλέσει περαιτέρω διάσταση του ΣΥΡΙΖΑ ή για το ένα θα είναι οι κ.κ. Φαραντούρης, Φάμελλος και Γκλέτσος μεταβατικοί πρόεδροι μέχρι να επιστρέψει ο Τσίπρας – όπως λένε. Δεν πιστεύω ότι θα επιστρέψει ποτέ ο Τσίπρας, δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτά τα βλέπει όλο το πολιτικό σύμπαν».

