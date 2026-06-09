Τιμητική διάκριση για το πλοίο Hellas Prosperity της Latsco Shipping

Στο πλαίσιο της έκθεσης των Ποσειδωνίων, το VLGC πλοίο Hellas Prosperity διακρίθηκε ως «Πλοίο του Μήνα» για τον Ιούνιο, από τον νορβηγικό νηογνώμονα DNV. To Hellas Prosperity εντάσσεται σε μία σειρά πλοίων που κατασκευάστηκαν από τη Latsco Shipping στη Hyundai Heavy Industries, τα οποία ξεχωρίζουν για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό τους.

Αυτό απορρέει από την έμπρακτη δέσμευση της εταιρείας να μεταφέρει την επιχειρησιακή τεχνογνωσία από τον υφιστάμενο στόλο στις νέες κατασκευές της, επενδύοντας σε δοκιμασμένες και αξιόπιστες τεχνολογίες, ώστε να εξασφαλιστεί ένας βελτιστοποιημένος σχεδιασμός, που υπερβαίνει τόσο τις βασικές απαιτήσεις συμμόρφωσης όσο και τις συνήθεις τεχνικές προδιαγραφές των ναυπηγείων.

Το εν λόγω πλοίο ενσωματώνει ειδικά κατασκευαστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία όπως αυτά προσδιορίζονται από τον νηογνώμονα, βελτιστοποιημένη ισχύ της κύριας μηχανής και διάταξη συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέποντας την πλήρη αξιοποίηση της γεννήτριας άξονα (shaft generator) χωρίς επίπτωση στην ταχύτητα, ενώ η χρήση LPG ως καυσίμου τόσο για την πρόωση όσο και για την ηλεκτροπαραγωγή συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του.

Συνδυάζει αυξημένες δυνατότητες πρόσδεσης (mooring capabilities) για πλήρη συμμόρφωση ακόμη και με τις αυστηρότερες απαιτήσεις συμβατότητας τερματικών σταθμών (gas terminals), καθώς και υψηλότερους ρυθμούς φορτω-εκφόρτωσης που προσφέρουν μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία και αποδοτικότητα. Mε δυνατότητα μεταφοράς αμμωνίας (NH₃) και με μοναδική για αυτόν τον τύπο πλοίου χωρητικότητα φορτίου 87.000 m³ καθώς και αυξημένη χωρητικότητα καυσίμου μέσω βελτιστοποιημένης διάταξης των δεξαμενών του, που εξασφαλίζει σημαντικά μεγαλύτερη εμβέλεια με συμβατικά καύσιμα όταν απαιτείται, το Hellas Prosperity είναι κατασκευασμένο για να ανταποκρίνεται στις επιχειρησιακές προκλήσεις τόσο του παρόντος όσο και του μέλλοντος.

Το βραβείο παρέδωσε η Chief Executive Officer Maritime του DNV, Cristina Saenz de Santa Maria, στον Chief Operating Officer της Latsco Marine Management Inc., Αντώνη Γεωργαντζή, παρουσία μελών της ομάδας που εργάστηκε για αυτόν τον πραγματικά ξεχωριστό και καινοτόμο σχεδιασμό.

Η καμπάνια «Πλοίο του Μήνα» είναι μία πρωτοβουλία του νηογνώμονα DNV, η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη των πλοίων που πρωτοπορούν στην υιοθέτηση προηγμένης τεχνολογίας και καινοτόμων λύσεων με έμφαση στην απανθρακοποίηση και την ψηφιοποίηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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