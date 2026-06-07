Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε την Αλβανία για ενέργειες που ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία ένταξής της στην ΕΕ, εν μέσω συνεχιζόμενων εθνικών διαδηλώσεων για ένα αναπτυξιακό έργο που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ και τον Τζάρεντ Κούσνερ στις νότιες ακτές της χώρας.

Οι εθνικές διαδηλώσεις εισήλθαν την Κυριακή στην έβδομη συνεχή ημέρα τους, καθώς οι Αλβανοί απαιτούσαν την ακύρωση ενός πολυτελούς θερέτρου που συνδέεται με τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), υποστηρίζοντας ότι το έργο απειλεί μια προστατευόμενη περιοχή άγριας ζωής που φιλοξενεί φλαμίνγκο, φώκιες και τοποθεσίες φωλιάσματος χελωνών.

Η Επιτροπή προειδοποιεί ότι το έργο θα μπορούσε να φέρει την Αλβανία σε τροχιά σύγκρουσης με τους περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ, διακυβεύοντας την ικανότητά της να κλείσει το πράσινο Κεφάλαιο 27 στις ενταξιακές της συνομιλίες.

«Η Αλβανία θα πρέπει να απόσχει από ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης για το κλείσιμο [του κεφαλαίου] και προσδοκούμε από τις αλβανικές αρχές να δράσουν χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο POLITICO, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την αμφιλεγόμενη προτεινόμενη ανάπτυξη.

«Στην ενταξιακή διαδικασία της ΕΕ, ως μέρος των κριτηρίων αξιολόγησης για το κλείσιμο των διαπραγματεύσεων για το Κεφάλαιο 27 σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, η Αλβανία αναμένεται να εναρμονιστεί πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών για τα Πτηνά και τους Οικοτόπους», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προτρέποντας την Αλβανία να ανακαλέσει τις τροποποιήσεις στον Νόμο για τις Προστατευόμενες Περιοχές και να «τερματίσει» τον νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις. Ως μέρος της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ, η Αλβανία αναμένεται να εναρμονιστεί με τους περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε επίσης στο POLITICO ότι ο υπουργός Περιβάλλοντος της Αλβανίας, Σοφιάν Γιαουπάι, ενημέρωσε την Επιτροπή στις Βρυξέλλες ότι οι κατασκευαστικές εργασίες για το έργο έχουν ανασταλεί και ότι θα πραγματοποιηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών.

«Έχουμε ήδη εκφράσει τις ανησυχίες μας στον υπουργό Περιβάλλοντος σχετικά με τις πιθανές ελλείψεις αυτού του έργου», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο Γιαουπάι δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης.

«Επανάσταση των Φλαμίνγκο»

Με την ονομασία «Επανάσταση των Φλαμίνγκο», από τα φλαμίνγκο που διαβιούν στην προστατευόμενη περιοχή, οι διαδηλώσεις εντάθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αυξανόμενες εκκλήσεις για παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς της Αλβανίας, SPAK, ξεκίνησε επίσης έρευνα για τις αμφιλεγόμενες αλλαγές στο καθεστώς προστασίας της περιοχής και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης το 2024.

«Σημειώνουμε ότι το έργο υπόκειται επίσης σε συνεχιζόμενες έρευνες της SPAK, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες εκτείνονται πέρα από τις περιβαλλοντικές ανησυχίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο Ράμα δήλωσε πρόσφατα στο POLITICO ότι δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους ηγέτες της ΕΕ για την πολιτική αναταραχή στην Αλβανία αυτή τη στιγμή. Σε συνέντευξή του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο στις 5 Ιουνίου, ο Ράμα υποστήριξε επίσης ότι «αν δεν ήταν ο Τζάρεντ, δεν θα τους καιγόταν καρφί» για το έργο.

Αλβανοί στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, τις Βρυξέλλες, το Μιλάνο και το Βερολίνο, καθώς και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας, ενώθηκαν με τις εκκλήσεις για ακύρωση του έργου και προκειμένου η φύση της Αλβανίας να μην πέσει θύμα του ανεξέλεγκτου τουρισμού.

Η Αλβανία είναι πρωτοπόρος για την ένταξη στην ΕΕ μαζί με το Μαυροβούνιο, και ο Ράμα έχει θέσει ως στόχο την ένταξη στο μπλοκ έως το 2030, με τις τεχνικές διαπραγματεύσεις να ολοκληρώνονται στα τέλη του 2027.

Ο έλεγχος αυτός προκύπτει λόγω των αλλαγών που έκανε η Αλβανία το 2024 στον νόμο της για τις Προστατευόμενες Περιοχές, οι οποίες, σύμφωνα με τους επικριτές, άνοιξαν την πόρτα για μεγάλης κλίμακας αναπτυξιακά έργα σε ευαίσθητες περιοχές άγριας ζωής. Αυτό περιλαμβάνει την προστατευόμενη περιοχή Vjosa-Narta, όπου βρίσκεται το έργο που συνδέεται με τον Κούσνερ και για το οποίο δεν υπάρχει εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Οι Βρυξέλλες πιέζουν επίσης εδώ και καιρό τα Τίρανα να καταργήσουν τον νόμο του 2015 για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, καθώς παρέχει σε ευνοούμενα έργα διαδικασίες εξπρές, με κίνδυνο να παρακάμπτονται οι περιβαλλοντικές διασφαλίσεις της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

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