Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η φινλανδική προεδρία.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της Εσθονίας Ταλίν, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν άλλοι αρχηγοί κυβερνήσεων από χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας για να συμμετάσχουν στη Σύνοδο Συνεργασίας Σκανδιναβικών και Βαλτικών Χωρών.

Στη διάρκεια της παραμονής του ο Ζελένσκι και η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας Ολένα Ζελένσκα θα συναντηθούν και με τον πρόεδρο της Εσθονίας Αλάρ Κάρις.

Τη σύνοδο φιλοξενεί η Εσθονία, η οποία έχει την εναλλασσόμενη προεδρία της NB8 (Σ.τ.Σ: το Nordic-Baltic Eight είναι μια μορφή περιφερειακής συνεργασίας που περιλαμβάνει τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία).

Ο Εσθονός πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ επανέλαβε ότι οι οκτώ χώρες έχουν υπάρξει οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της Ουκρανίας από την αρχή της ρωσικής εισβολής.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι ηγέτες των οκτώ χωρών της Βόρειας και Βαλτικής Ευρώπης έχουν παράσχει οικονομική στήριξη στην Ουκρανία ύψους μεγαλύτερου των 42 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Η στήριξη της Ουκρανίας είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες της εσθονικής προεδρίας της NB8. Θα συζητήσουμε με ποιον τρόπο θα ενισχύσουμε τις αμυντικές ικανότητες της Ουκρανίας, θα αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία και θα κάνουμε ασφαλέστερη την Ευρώπη στο σύνολό της», δήλωσε ο Μίχαλ.

Οι συνομιλίες θα αφορούν επίσης και τη διαδρομή της Ουκρανίας προς την ένταξή της στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας, τη λογοδοσία της Ρωσίας για την επιθετικότητά της και για εγκλήματα πολέμου και την επιστροφή των παιδιών από την Ουκρανία που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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