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Ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 8 οι νεκροί - Συγκλονιστικά βίντεο

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως καταγράφτηκε τσουνάμι ως και 1,4 μέτρων στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους

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Σεισμός

Πολύ ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο νότια από τις Φιλιππίνες, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές αλλά και απώλειες ζωών. 

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 35 χιλιομέτρων στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της νήσου Μιντανάο.

Η υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στις Φιλιππίνες ανέφερε πως οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 8. Δεν αποκλείεται ο τραγικός απολογισμός να αυξηθεί, όσο είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. 

Σεισμός

Σεισμός

Παράλληλα, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως καταγράφτηκε τσουνάμι ως και 1,4 μέτρων στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.

Στο μεταξύ, οι αρχές της Ινδονησίας εξέδωσαν διαταγή προς τον πληθυσμό παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στη βόρεια Ινδονησία και να κατευθυνθούν προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, εξαιτίας του κινδύνου να χτυπήσει τσουνάμι.

Νωρίτερα, το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ανέφερε πως είναι πιθανό να εκδηλωθεί τσουνάμι» και να πλήξει τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν, ως ακόμη και της Ιαπωνίας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σεισμός Φιλιππίνες τσουνάμι
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