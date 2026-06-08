Πολύ ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο νότια από τις Φιλιππίνες, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές αλλά και απώλειες ζωών.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 35 χιλιομέτρων στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της νήσου Μιντανάο.

Η υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στις Φιλιππίνες ανέφερε πως οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 8. Δεν αποκλείεται ο τραγικός απολογισμός να αυξηθεί, όσο είναι σε εξέλιξη οι έρευνες.

KUSOG NGA LINOG SA UNANG ADLAW SA KLASE



Read story here: https://t.co/cg8VQk29TS



WATCH: A school building at Matanao National High School (MNHS) in Davao del Sur collapses after a powerful magnitude 7.8 earthquake shakes parts of Mindanao on Monday morning, June 8, coinciding… pic.twitter.com/53qjbTzuO0 — CDN Digital (@cebudailynews) June 8, 2026

BUILDING COLLAPSES IN GENSAN AFTER 7.8 EARTHQUAKE



LOOK: Structural damage is seen in General Santos after a severe 7.8-magnitude earthquake hit on Monday morning.



Power outages have been reported across the city, and multiple aftershocks continue to be recorded.



📷 PIA SarGen… pic.twitter.com/w4ryymAlWr — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) June 8, 2026

WATCH: Massive damage seen at General Santos International Airport in General Santos, Philippines after the powerful earthquake. pic.twitter.com/GkVYayzL4L — Scope Report (@ScopeReport_) June 8, 2026

Παράλληλα, η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε πως καταγράφτηκε τσουνάμι ως και 1,4 μέτρων στις ακτές τομέων του αρχιπελάγους.

Στο μεταξύ, οι αρχές της Ινδονησίας εξέδωσαν διαταγή προς τον πληθυσμό παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στη βόρεια Ινδονησία και να κατευθυνθούν προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, εξαιτίας του κινδύνου να χτυπήσει τσουνάμι.

Νωρίτερα, το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ανέφερε πως είναι πιθανό να εκδηλωθεί τσουνάμι» και να πλήξει τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν, ως ακόμη και της Ιαπωνίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.