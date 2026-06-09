Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο ρεύμα εξόδου της Λ. Αθηνών, προβλήματα τα οποία αρχίζουν αμέσως μετά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τελειώνουν στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου λόγω τροχαίων συμβάντων. Έχει επηρεαστεί και η Λ. Σχιστού με 2 χιλιόμετρα αναμονής προς Σκαραμαγκά.

Σημαντικές καθυστέρησες σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από τη Λ. Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στην κάθοδο του Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, στην άνοδο της Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Αγία Φιλοθέη, στην κάθοδο της Κηφισίας κατά μήκος του Άλσους Συγγρού, στην Κατεχάκη, στην άνοδο της Συγγρού, στην άνοδο της Β. Κωνσταντίνου και στη Β. Σοφίας προς τη Βουλή.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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