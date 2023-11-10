«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή ζητά με σαφήνεια τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για την σύμβαση 717/2014, οι οποίες μάλιστα όσον αφορά τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή, έχουν τη μορφή της κακουργηματικής απιστίας.

Πράξη η οποία φέρεται να τελέστηκε κατά τα έτη 2020 και 2021 με ζημία του ελληνικού δημοσίου και των οργάνων της Ε.Ε. άνω των 10 εκ ευρώ, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στο πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως», τονίζει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

«Περιφρονώντας η ΝΔ τον κορυφαίο ευρωπαϊκό εισαγγελικό θεσμό, περιορίζεται στο αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, προκειμένου να μην διερευνηθεί η εν λόγω υπόθεση και για να συγκαλυφθεί η όποια ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού της.

Ωστόσο, αυτό που αδυνατούμε να αντιληφθούμε είναι γιατί το ΚΚΕ, που υποτίθεται ότι προστατεύει τα λαϊκά συμφέροντα, επιλέγει να μην λαμβάνει υπόψη του τις σαφείς αναφορές στο ευρωπαϊκό πόρισμα περί ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης Υπουργών.

Όταν επί ένα χρόνο έχει ερευνηθεί ενδελεχώς η εν λόγω υπόθεση από την κατά τεκμήριο κορυφαία Εισαγγελέα της Ευρώπης, δεν χρειάζεται καμία Εξεταστική Επιτροπή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα καταθέσει αίτημα για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, το αντικείμενο της οποίας θα ξεκινά από τη διενέργεια του διαγωνισμού για τη σύναψη της σύμβασης 717/2014 βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής και θα συμπεριλαμβάνει και τη διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών Υπουργών και Υφυπουργών για το έγκλημα των Τεμπών τον Φλεβάρη του 2023».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.