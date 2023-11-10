Μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, μέσω Facebook ότι θα ζητήσει αύριο από την ΚΕ τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την αποπομπή των τεσσάρων στελεχών «που προσέβαλαν βάναυσα όλους μας».

Στο μήνυμά του ο κ. Κασσελάκης αναφέρει:

«Απευθύνομαι στον ελληνικό λαό. Απευθύνομαι σε εσάς, τη μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία αυτού του τόπου, που θέλετε μία εναλλακτική λύση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη-Βορίδη-Βελόπουλου.

Απευθύνομαι σε εσάς, τους 150.000 πολίτες που περιμένατε υπομονετικά στις ουρές για ώρες επί δύο συνεχόμενες Κυριακές. Και απευθύνομαι στην καθεμία και στον καθένα από εσάς που έχω γνωρίσει, ακούσει, αγκαλιάσει, από τα Σφακιά μέχρι τη Δαδιά, από τη Ρόδο μέχρι τα Γιάννενα.

Έχω μάθει μερικά πράγματα από μέσα πλέον. Και όσοι πιστεύετε ότι το σύστημα είναι βαριά άρρωστο, δυστυχώς έχετε δίκιο. Είναι - και μάλιστα πολύ. Και ο Πρωθυπουργός και η οικογένεια του είναι βολικά καθισμένοι στο επίκεντρο αυτού του συστήματος.

Ήρθα από μακριά, στα 35 μου, να προσφέρω ό,τι μπορούσα για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Εμπνευσμένος από έναν σεμνό και ταπεινό άνθρωπο: Τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος με κράτησε για ώρες στο γραφείο του τον Ιανουάριο -μπροστά στους συνεργάτες του- όσο εγώ αισθανόμουν άβολα.

Τελικά, το γραφείο του έγινε γραφείο μου, με εντολή από τη βάση, με εντολή από την κοινωνία την ίδια. Και μαζί με αυτό το γραφείο κληρονόμησα έναν άδειο όροφο. Μία λαβωμένη Κοινοβουλευτική Ομάδα. Μία Πολιτική Γραμματεία, στην οποία σύντροφοι μισούν συντρόφους σε παράλληλους μονολόγους που διαρκούν 8 ώρες. Φιλοδοξίες στην πλάτη του 18% που ήταν ψήφος προς τον Αλέξη.

Απέναντι σε αυτή τη δυσάρεστη πραγματικότητα, η κοινωνία με αγκάλιασε και μου έδωσε μία ξεκάθαρη εντολή: «Άλλαξε τα όλα». Και θα τα αλλάξω όλα. Καθαρά και στο φως!

Θα φτιάξουμε μαζί μια Ελλάδα:

Χωρίς ασυλίες για τους τραπεζίτες και προνόμια για τους βουλευτές.

Χωρίς ατιμωρησία για όσους καταχρώνται το βιός του πολίτη .- Χωρίς ολιγοπώλια στα καύσιμα και τον ηλεκτρισμό.

.- Χωρίς ολιγοπώλια στα καύσιμα και τον ηλεκτρισμό. Xωρίς τη μάστιγα της διαφθοράς και της διαπλοκής.

Με διαύγεια παντού.

Με κανόνες στην εργασία, με συλλογικές συμβάσεις όπως προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, με προστασία για τον εργαζόμενο.

όπως προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, με προστασία για τον εργαζόμενο. Με ένα μεγάλο κοινωνικό κράτος , που θα ενισχύσει το ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ, που θα βάλει τέλος στην Παιδεία δύο ταχυτήτων.

, που θα ενισχύσει το ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ, που θα βάλει τέλος στην Παιδεία δύο ταχυτήτων. Με πολύ μεγάλες επενδύσεις για τη στέγη, για τους νέους, για την κλιματική αλλαγή.

Με σεβασμό στη θρησκευτική πίστη αλλά σαφή διαχωρισμό Εκκλησίας - Κράτους , όπως ισχύει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες.

, όπως ισχύει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Με ένα στράτευμα ριζικά εκσυγχρονισμένο , ώστε να προστατεύει αποτελεσματικά και την άμυνα της χώρας αλλά και τις κοινωνικές υποδομές.

, ώστε να προστατεύει αποτελεσματικά και την άμυνα της χώρας αλλά και τις κοινωνικές υποδομές. Με μία χώρα που θα έχει ξανά πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική , που δε θα είναι «yes man» κανενός, που δε θα φοβάται να υπερψηφίσει την κατάπαυση του πυρός στον ΟΗΕ.

, που δε θα είναι «yes man» κανενός, που δε θα φοβάται να υπερψηφίσει την κατάπαυση του πυρός στον ΟΗΕ. Με ένα κράτος που θα απελευθερώνει όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, που θα δίνει ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες να υλοποιήσουν το όνειρό τους. Αυτό είναι το Ελληνικό Όνειρο!

Τίποτα από αυτά δε θα γίνει εάν δεν το θέλουμε όλοι και εάν δεν υπάρχει αλήθεια μεταξύ μας. Και γι' αυτόν τον λόγο δικαιούστε την αλήθεια λοιπόν, χωρίς καμία υπεκφυγή.

Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι άρρωστη. Δεν είναι διεφθαρμένη όπως η κορυφή της ΝΔ, αλλά είναι άρρωστη. Με στελέχη που προσβάλλουν το ίδιο τους το κόμμα, τους συντρόφους τους, τον νόμιμα εκλεγμένο Πρόεδρό τους, αλλά κυρίως τους εκατοντάδες χιλιάδες προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες που με τέτοιες συμπεριφορές ντρέπονται να πουν ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ.

Στο όνομα αυτών των ανθρώπων, των αγωνιστών της καθημερινότητας και όχι των κομματικών γραφείων, σας λέω ξεκάθαρα:

Δε θα κάνω πίσω! Θα τιμήσω την εντολή που έλαβα πλήρως. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει ένα υγιές, ενιαίο κόμμα, όπου η μόνη τάση θα είναι η δημοκρατία από τη βάση.

Η λειτουργία ενός κόμματος, και πόσω μάλλον της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αποτελεί πολύ σοβαρό ζήτημα για να γίνεται θέμα αναβολών και σκόπιμων ή μη καθυστερήσεων.

Γι’ αυτόν τον λόγο αύριο θα ζητήσω από την Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος απευθείας από τα μέλη και τους φίλους του κόμματος για την αποπομπή των τεσσάρων στελεχών που προσέβαλαν βάναυσα όλους μας. Εάν η Κεντρική Επιτροπή αρνηθεί, θα προχωρήσω στη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος με αίτημα του 15% των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς όπως προβλέπει το καταστατικό μας.

Τη νύχτα της εκλογής μου επανέλαβα τρεις φορές μία φράση: Δε θα σας προδώσω ποτέ.

Και αυτό το επαναλαμβάνω και τώρα, πιο αποφασιστικά από κάθε άλλη φορά.

Θα κάνουμε την Ελλάδα σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Μαζί. Και δε θα μας σταματήσει κανείς».

