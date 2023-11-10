«Κοινός στόχος να πάμε μπροστά την κοινωνία, την πατρίδα μας. Δεν θα κάνουμε πίσω. Ο καθένας θα αναμετρηθεί με την ιστορία του» είναι το μήνυμα προς τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που έστειλε ο Στέφανος Κασσελάκης μια ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, με παρέμβασή του στον 105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ και στην εκπομπή των Γιώργου Μελιγγώνη και Γιώργου Τραπεζιώτη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισήμανε ότι ο αριστερός προοδευτικός κόσμος έχει πολλά χιλιόμετρα να τρέξει, υπογραμμίζοντας ότι «χάσαμε 600.000 πολίτες στην κάλπη και αυτόν τον κόσμο πρέπει να τον κερδίσουμε».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ένα κόμμα με κοινωνικό πρόσημο και «είναι στάση ζωής να παλεύουμε για τους εργαζόμενους, τα δικαιώματα των οποίων εξαϋλώνονται και στη συνέχεια έρχονται και οι υπουργοί και λαϊκίζουν», σημείωσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Θα γελάσει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Θα προχωρήσουμε. Να μην μας υποτιμούν. Θα προχωρήσουμε όλοι μαζί στο κόμμα με λύσεις με πολιτικές με την ανάδειξη του έργου της ομάδας» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.