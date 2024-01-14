Δεν μπαίνει στα θέματα συνείδησης κομματική πειθαρχία, ανέφερε η γραμματέας της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα αναφερόμενη στο νομοσχέδιο σε σχέση με τα ομόφυλα ζευγάρια.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κα Συρεγγέλα τόνισε ότι είναι αυξημένη η ευθύνη των υπουργών καθώς όπως είπε «όταν είσαι στο υπουργικό Συμβούλιο έχεις μια παραπάνω ευθύνη γιατί τα νομοθετήματα αυτά περνούν από το Υπουργικό Συμβούλιο».

Επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «εδώ μιλάμε σαφώς για ανθρώπινα δικαιώματα ευρύτερα, αλλά και κυρίως για δικαιώματα παιδιών που ήδη υπάρχουν». «Σαφώς δεν μπαίνει κομματική πειθαρχία, γιατί έχει να κάνει με θέματα συνείδησης και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπαίνει στα θέματα συνείδησης κομματική πειθαρχία. Το άλλο είναι ότι θεωρώ ότι με κάποιες συγκεκριμένες επεξηγήσεις που θα γίνουν μια ευρύτατη πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα κινηθεί προς το "ναι". Αυτή είναι η αίσθηση η δική μου».

Ερωτηθείσα για το αν το νομοσχέδιο περνάει μόνο με τη ΝΔ κι αν χρειάζεται στήριξη και από άλλα κόμματα τόνισε ότι «επειδή εδώ έχουμε να κάνουμε με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως με θέματα παιδιών, σαφώς σε αυτά τα θέματα καλό είναι να είναι από όσο το δυνατόν περισσότερες παρατάξεις μέσα στη Βουλή, όχι μόνο γι’ αυτό το θέμα πρώτα ξεκινάμε από το σπίτι μας, από εμάς, από την οικογένειά μας, από την παράταξή μας, στο να γίνει η ενημέρωση και όπως γίνεται κάθε φορά».

Για το αν πρέπει να το ψηφίσουν οι υπουργοί απάντησε: «οι υπουργοί είναι ταυτόχρονα και βουλευτές άρα έχουν μια διττή θέση ευθύνης. Όταν είσαι στο υπουργικό Συμβούλιο έχεις μια παραπάνω ευθύνη γιατί τα νομοθετήματα αυτά περνούν από το υπουργικό Συμβούλιο». Ερωτηθείσα για το αν πρέπει να παραιτηθούν οι υπουργοί που δεν θα το ψηφίσουν απάντησε: εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Από τη στιγμή που ήδη ο πρωθυπουργός έχει πει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με θέματα συνείδησης το οποίο έχει ο καθένας και η καθεμία. Αυτό που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό είναι να υπάρξει μια ευρύτατη ενημέρωση, να υπάρχει μια ανταλλαγή απόψεων, όπως έτσι πρέπει να υπάρχει σε κάθε δημοκρατικό κόμμα και να είναι σεβαστές όλες οι απόψεις. Το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι ότι όταν θα τελειώσει όλο αυτό, στη Νέα Δημοκρατία θα είναι πάλι όλες και όλοι ενωμένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε ενωμένοι σαν παράταξη και ως κόμμα».

