Τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που προωθεί η κυβέρνηση για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές, παρουσίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Σε σχετικό βίντεο που ανάρτησε στο ΤikΤok, o κ. Χατζηδάκης αναφέρει:

«Το θυμάστε το «κίνημα της πετσέτας» πέρσι το καλοκαίρι στις παραλίες;

Οι άνθρωποι είχαν δίκιο στα περισσότερα.

Με το μπάχαλο που γινόταν με τη δημόσια περιουσία στις παραθαλάσσιες περιοχές.

Και τώρα πάμε να το αντιμετωπίσουμε!

Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές;

1. Εισάγουμε τις «Απάτητες Παραλίες» σε περιοχές Natura, στις οποίες δεν θα επιτρέπονται καθόλου ομπρελοκαθίσματα.

2. Από εδώ και πέρα, όλοι οι διαγωνισμοί παραχώρησης για παραλίες θα γίνονται ηλεκτρονικά και κεντρικά από το Υπουργείο Οικονομικών, για να προχωρούν γρήγορα και με διαφάνεια.

3. Αυξάνονται οι υποχρεώσεις για όσους μισθώνουν παραλίες. Πχ τακτικός καθαρισμός, ντους, πρόσβαση στους συμπολίτες μας με αναπηρία.

4. Αξιοποίηση πια των νέων τεχνολογιών: Drones για να ελέγχει τις παραβάσεις το Δημόσιο, αλλά και ειδικό app στα κινητά για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις καταγγελίες τους οι πολίτες.

5. Αυστηροί και οργανωμένοι έλεγχοι, με τσουχτερά πρόστιμα και σφράγιση των επιχειρήσεων που παρανομούν».

Κλείνοντας, ο κ. Χατζηδάκης προσκαλεί τους πολίτες να «Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία! Με τη θεία τη Λία, με μαγιό και ησυχία!»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.