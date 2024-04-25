Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο Ταγίπ Ερντογάν δεν σταματά τους ελιγμούς, τις προσαρμογές στα γεωπολιτικά δεδομένα της κάθε εποχής αναδιαμορφώνοντας συνεχώς την τακτική του στην εξωτερική πολιτική. Είδε τον Ισμαήλ Χανίγια δυσαρεστώντας το Ισραήλ και προφανώς την Ουάσιγκτον, προανήγγειλε στρατιωτική επιχείρηση στο Βόρειο Ιράκ, ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Σταϊνμάγιερ μετέβη στην Άγκυρα και παράλληλα ετοιμάζει – εκτός απροόπτου γιατί το παρασκήνιο είναι έντονο - τις βαλίτσες του για τις ΗΠΑ. Ο διαμεσολαβητικός του ρόλος στη δοκιμαζόμενη Μέση Ανατολή αναπτύσσεται παράλληλα με τη νέα επιχείρηση «γκριζαρίσματος» του Αιγαίου.

Στις 13 Μαΐου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Άγκυρα να τον συναντήσει και ένα νέο θέμα μπήκε ήδη στην ατζέντα που προκάλεσε έκπληξη στην ελληνική πλευρά. Τα δυο θαλάσσια πάρκα που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός πως θα δημιουργήσει σε Ιόνιο και Αιγαίο θύμωσαν τον «σουλτάνο» που βρήκε την ευκαιρία να επαναφέρει τη ρητορική των προκλήσεων. Μια Τουρκία από τα «παλιά» όπως είναι γνωστή από το 1996 και μετά...



Ενοχλεί τον Τούρκο πρόεδρο το ότι η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί να προστατέψει το περιβάλλον των Κυκλάδων; Ενδεχομένως η Τουρκία να δείχνει να όρια της προσέγγισης και του καλού κλίματος των δυο χωρών. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έφερε και πάλι στο προσκήνιο τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών» δείχνοντας πως η απόσταση που πρέπει να διανυθεί ανάμεσα στις δυο χώρες μέχρι να μπουν στο τραπέζι τα κρίσιμα ζητήματα (ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα) είναι πολύ μεγάλη.

Ζήτησε να έχει λόγο σε ό,τι αφορά το θαλάσσιο πάρκο του Αιγαίου και ένα νέο «μπρα ντε φερ» ξεκίνησε. Κανείς δεν περίμενε, το τόνισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες την προηγούμενη Πέμπτη, η Τουρκία να υποχωρήσει από τις πάγιες θέσεις της εξαιτίας της νηνεμίας που υπάρχει εδώ και περίπου 14 μήνες στο Αιγαίο. Τα δεδομένα πλέον είναι συγκεκριμένα. Τα κρίσιμα ζητήματα δεν μπορούν να φτάσουν σε επίπεδο κορυφής, καθώς το «ναυάγιο» θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Το θαλάσσιο πάρκο του Αιγαίου δεν έχει οριοθετηθεί. Θα ξεκινάει από τις Κυκλάδες θα εκτείνεται μέχρι τη Νίσυρο και θα περιλαμβάνει πολλές απαγορεύσεις σε δραστηριότητες που θα θέτουν σε κίνδυνο τη θαλάσσια ζωή. Θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικά η Αθήνα; Όχι, καθώς θα εκλαμβανόταν ως υποχώρηση στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Υπενθυμίζεται πως ένταση υπήρξε και όταν η Κύπρος προχώρησε στον δικό της χωροταξικό σχεδιασμό στη θάλασσα. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι σαφής σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα στα άρθρα 12 και 16. Αναφέρει ρητώς πως η τουρκική κυριαρχία περιορίζεται μόνο σε όσα νησιά βρίσκονται εντός τριών μιλίων από τις τουρκικές ακτές συμπεριλαμβανομένης της Ίμβρου και της Τενέδου και ότι παραιτείται παντός τίτλου για τα άλλα νησιά. Η πιο πιθανή εξέλιξη είναι η ανακήρυξη του θαλάσσιου πάρκου από την Ελλάδα για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών με την Τουρκία να μην αναγνωρίζει την ύπαρξή του.

Δεν μπορεί να μη συνδεθεί η «νέα εικόνα» του Ταγίπ Ερντογάν με την εκκωφαντική ήττα του στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές. Γνωρίζει πως το κεμαλικό CHP δεν θα αφήσει τίποτα να πέσει κάτω από εδώ και στο εξής και θα πιέζει πολύ το κυβερνών κόμμα με μια ανανεωμένη ενδεχομένως ατζέντα διεκδικήσεων απέναντι στην Ελλάδα. Το σκηνικό γνωστό αρκεί τα πράγματα να μη ξεφύγουν από τον έλεγχο: Ο Ερντογάν θα οδηγηθεί στο να επαναφέρει την αντίληψη τη συγκυριαρχίας στις θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου με την ελληνική πλευρά να είναι σε συνεχή ετοιμότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.