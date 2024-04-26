Στην Ικαρία και τους Φούρνους βρέθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης, στο πλαίσιο της πολυήμερης περιοδείας του στα νησιά του Αιγαίου.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ " μετά τη θερμή υποδοχή" και τις συνομιλίες με τους κατοίκους, επισκέφτηκε το νοσοκομείο της Ικαρίας, την κατάσταση στο οποίο οι υγειονομικοί και κάτοικοι "περιέγραψαν με μελανά χρώματα". Χαρακτηριστικά, σημειώνεται, το 50% του προσωπικού είναι επικουρικό, ενώ η υποστελέχωση καθιστά προβληματική τη λειτουργία του.

Ο κ. Κασσελάκης τάχθηκε υπέρ των μονιμοποιήσεων των υγειονομικών και της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού, ώστε να καλυφθούν τα κενά και να παρέχονται υπηρεσίες με τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια για τους ασθενείς. «Δεν μπορεί να μας κουνάνε το δάχτυλο οι κυβερνώντες, όταν οι γονείς πολλών ανθρώπων και δη βουλευτών πεθαίνουν στα νοσοκομεία. Χώρα η οποία από αμέλεια αφήνει τους πολίτες της να πεθαίνουν, δεν μπορεί να λέγεται ευρωπαϊκή», ανέφερε.

Επανέλαβε τις βασικές προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μεταξύ αυτών, η θέσπιση ενός προγράμματος Στέγης για νοσηλευτές και γιατρούς στα νησιά, υπό την κεντρική ευθύνη της Πολιτείας και όχι του εκάστοτε Δήμου. Τάχθηκε επίσης υπέρ της ανακατεύθυνσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη στήριξη της δημόσιας Υγείας, στην οποία αυτή τη στιγμή κατευθύνεται μόλις το 4,8% των εν λόγω κονδυλίων,όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

