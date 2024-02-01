Αρκετές εκατοντάδες τρακτέρ αναμένεται να κατακλύσουν τις Βρυξέλλες στη διαδήλωση σήμερα, Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου και να παραλύσουν την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα την ημέρα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Τα πρώτα κονβόι τρακτέρ άρχισαν από χθες το βράδυ να καταφθάνουν στις Βρυξέλλες με προορισμό την Ευρωπαϊκή Συνοικία, ενώ κάποια σημεία εξόδου και εισόδου της πόλης είναι ήδη κλειστά.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας από Τετάρτη προς Πέμπτη, ορισμένοι από τους αγρότες θα εμποδίσουν ήδη την πρόσβαση στις Βρυξέλλες από τη 1:00 π.μ., δήλωσε στο πρακτορείο Belga ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νέων Αγροτών (FJA), Φλοριάν Πονσελέ.

Η πλειοψηφία των τρακτέρ αναμένεται να κατευθυνθεί γύρω στις 10 το πρωί (τοπική ώρα) κοντά στην πλατεία Σουμάν όπου βρίσκονται τα κτίρια της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και προς την πλατεία Λουξεμβούργου (Place du Luxembourg) έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου θα πραγματοποιηθούν συμβολικές δράσεις και ομιλίες.

Βέλγοι, αλλά και αγρότες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ρουμανία, Πολωνία) έχουν ξεσηκωθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, «την ασυνέπεια των ευρωπαϊκών πολιτικών», τη συσσώρευση περίπλοκων περιβαλλοντικών κανόνων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό από το εξωτερικό και τα χαμηλά εισοδήματά τους.

Στην μεγάλης κλίμακας διαδήλωση των Βρυξελλών έχουν δηλώσει συμμετοχή αγροτικά σωματεία από την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία για να ενώσουν τις φωνές τους με αυτές των Βέλγων αγροτών.

Ο «γενικός αποκλεισμός» των Βρυξελλών, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της FJA, αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ωστόσο, οι πρόεδροι της FJA και της αγροτικής ομοσπονδίας Fugea προειδοποιούν ότι εάν οι αγρότες δεν κερδίσουν αυτά που ζητούν κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, οι ενέργειές τους θα συνεχιστούν και την επόμενη μέρα στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

Εν τω μεταξύ οι αστυνομικές αρχές της πρωτεύουσας των Βρυξελλών προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία τόσο στο κέντρο όσο και στα περίχωρα της πόλης, και συνιστούν στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με τα αυτοκίνητα και να προτιμούν το μετρό ως μέσο μαζικής μεταφοράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

