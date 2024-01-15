Αιχμηρή απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη έδωσαν συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά, δηλώνοντας ότι πολιτικός αντίπαλος της ΝΔ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο πρώην πρωθυπουργός. Ο κ. Μαρινάκης είχε δηλώσει ότι «είναι ξεκάθαρο αυτό που είπε ο πρωθυπουργός ως προς την αποχή. Είναι αυτός που εισηγείται και ζητάει από τους βουλευτές να υπερψηφίσουν. Η αποχή είναι μια στάση. Ο κ. Σαμαράς ως έμπειρος κοινοβουλευτικός το γνωρίζει. Το είχε κάνει στο σύμφωνο συμβίωσης το 2015, είχε επιλέξει την αποχή».



«Ζητάμε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά από την καταψήφιση καλύτερη η αποχή», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με την αναφορά του κ. Μητσοτάκη στην ΕΡΤ.



Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σαμαράς σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε αφήσει αιχμές κατά του πρωθυπουργού για την «προτροπή» του σε αποχή, διερωτώμενος: «Λέμε στον ελληνικό λαό να μην απέχει, αλλά σε βουλευτές και υπουργούς να απέχουν;».



«Ο Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός ουδέποτε προέτρεψε, ούτε υπέδειξε στους βουλευτές του την "αποχή". Κι ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σεβάστηκε απολύτως το "ζήτημα συνείδησης" που του έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εκλογή του Προκόπη Παυλόπουλου ως Προέδρου της Δημοκρατίας» σημειώνουν οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.



Αναλυτικά η απάντηση των συνεργατών των Αντώνη Σαμαρά:



«Σήμερα, ημέρα έναρξης των υποχρεωτικών "φροντιστηρίων" του κ. Σκέρτσου στους βουλευτές της ΝΔ για τον γάμο ομοφυλοφίλων και την τεκνοθεσία , ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να "επιτεθεί" στον κ. Αντώνη Σαμαρά. επειδή απουσίαζε στην ψηφοφορία τον... Δεκέμβριο του 2015, επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα - ΣΥΡΙΖΑ κι επί μεταβατικής προεδρίας της ΝΔ, για το σύμφωνο συμβίωσης ομοφυλοφίλων!! Δεν αντιλαμβανόμαστε το "μάθημα" που θέλησε να δώσει σήμερα ο κ. Παύλος Μαρινάκης στον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της ΝΔ.Επί της ουσίας: πιστεύει η κυβέρνηση ότι το σύμφωνο συμβίωσης και ο γάμος είναι το ίδιο πράγμα; Δεν γνωρίζει ότι το σύμφωνο συμβίωσης αφορά σε νομικά ζητήματα για τα ομόφυλα ζευγάρια, ενώ ο γάμος αφορά στην τεκνοθεσία, δηλαδή στα παιδιά, στη μητέρα και στον πατέρα; Επί της διαδικασίας: ο Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός ουδέποτε προέτρεψε, ούτε υπέδειξε στους βουλευτές του την "αποχή". Κι ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σεβάστηκε απολύτως το "ζήτημα συνείδησης" που του έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εκλογή του Προκόπη Παυλόπουλου ως Προέδρου της Δημοκρατίας. Γι αυτό, ας είναι πιο προσεκτικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κι ας συνειδητοποιήσει ότι ο πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κι όχι ο Αντώνης Σαμαράς!».

Η ανταπάντηση των κυβερνητικών πηγών

«Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα σε αυτή τη συζήτηση» ανταπάντησαν κυβερνητικές πηγές.

