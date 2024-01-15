Συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου διέψευσαν δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας περί συζητήσεων του κ. Παπανδρέου με τον Αλέξη Τσίπρα για την συγκρότηση ενός νέου κομματικού φορέα της Κεντροαριστεράς.

Συγκεκριμένα αναφέρουν: «Δημοσιεύματα που εδώ και καιρό τον εμπλέκουν σε διάφορα "κεντροαριστερά σενάρια", ουδεμία σχέση έχουν με την αλήθεια και την πραγματικότητα».

Επισημαίνουν ακόμη πως «είναι διαχρονικά γνωστό σ΄όλους πως ό,τι έχει να πεί το λέει ο ίδιος κι ό,τι έχει κάνει το κάνει κι αναλαμβάνει παράλληλα την ευθύνη των πράξεών του».

Τονίζουν καταλήγοντας πώς «ό,τι γράφεται αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί στοχεύσεις άλλων».



Πηγή: skai.gr

