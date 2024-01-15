Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Γιώργος Παπανδρέου διαψεύδει τις φήμες για νέο κόμμα - Τι δήλωσαν οι συνεργάτες του

Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού διαψεύδουν δημοσιεύματα πώς συζητάει για νέο φορέα της Κεντροαριστεράς

γιωργος παπανδρεου

Συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου διέψευσαν δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας περί συζητήσεων του κ. Παπανδρέου με τον Αλέξη Τσίπρα για την συγκρότηση ενός νέου κομματικού φορέα της Κεντροαριστεράς.

Συγκεκριμένα αναφέρουν: «Δημοσιεύματα που εδώ και καιρό τον εμπλέκουν σε διάφορα "κεντροαριστερά σενάρια", ουδεμία σχέση έχουν με την αλήθεια και την πραγματικότητα».

Επισημαίνουν ακόμη πως «είναι διαχρονικά γνωστό σ΄όλους πως ό,τι έχει να πεί το λέει ο ίδιος κι ό,τι έχει κάνει το κάνει κι αναλαμβάνει παράλληλα την ευθύνη των πράξεών του».

Τονίζουν καταλήγοντας πώς «ό,τι γράφεται αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί στοχεύσεις άλλων».
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Παπανδρέου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark