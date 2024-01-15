Συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου διέψευσαν δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας περί συζητήσεων του κ. Παπανδρέου με τον Αλέξη Τσίπρα για την συγκρότηση ενός νέου κομματικού φορέα της Κεντροαριστεράς.
Συγκεκριμένα αναφέρουν: «Δημοσιεύματα που εδώ και καιρό τον εμπλέκουν σε διάφορα "κεντροαριστερά σενάρια", ουδεμία σχέση έχουν με την αλήθεια και την πραγματικότητα».
Επισημαίνουν ακόμη πως «είναι διαχρονικά γνωστό σ΄όλους πως ό,τι έχει να πεί το λέει ο ίδιος κι ό,τι έχει κάνει το κάνει κι αναλαμβάνει παράλληλα την ευθύνη των πράξεών του».
Τονίζουν καταλήγοντας πώς «ό,τι γράφεται αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί στοχεύσεις άλλων».
- Κεραμέως: «Ιστορική η θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου - Δεν είναι δεξιό ή αριστερό μέτρο» – Οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης
- Κασσελάκης: Να ακούσουμε την κραυγή αγωνίας των ανθρώπων που παλεύουν για την διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
- Αλέξης Πατέλης στον ΣΚΑΪ 100.3: Ο Κασσελάκης έχει συμμαχίσει με τον Πολακισμό (Audio)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.