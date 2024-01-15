«Η κοινωνία εξελίσσεται, προχωράει μπροστά. Σε μια συμπεριληπτική κοινωνία δεν μπορούν να υπάρχουν εξαιρέσεις στα δικαιώματα. Ειδικά σε ό,τι αφορά στα παιδιά» ήταν τη Δευτέρα το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου αναφορικά με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Στη συνάντηση, που είχε νωρίτερα η κυρία Σακελλαροπούλου με δημοσιογράφους στην Προεδρία της Δημοκρατίας κλήθηκε να τοποθετηθεί μεταξύ άλλων και για το εν λόγω νομοσχέδιο, εκφράζοντας την παραπάνω άποψη, και προσθέτοντας ότι από την αρχή της θητείας της μίλησε για την ανάγκη μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας, χωρίς εξαιρέσεις στα δικαιώματα.

Παράλληλα, σημείωσε, ότι ο ρόλος της είναι να ενώνει, και πρόσθεσε ότι η κοινωνία προχωράει και η Πολιτεία οφείλει να την αφουγκραστεί.

Νωρίτερα, η Πρόεδρος, μαζί με τους δημοσιογράφους, επισκέφθηκε τον Εκθεσιακό χώρο δώρων που έχει δημιουργηθεί κατόπιν πρωτοβουλίας της στο Προεδρικό Μέγαρο και στον οποίο εκτίθεται δώρα που έχει λάβει από την αρχή της θητείας της.

Πρόκειται για αντικείμενα με εθνική, ιστορική ή καλλιτεχνική αξία που της δώρισαν ηγέτες και πρέσβεις ξένων κρατών, στρατιωτικοί σχηματισμοί των Ενόπλων Δυνάμεων, θρησκευτικές, δημοτικές και πρυτανικές αρχές, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία και απλοί πολίτες, τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα του Δημοσίου και τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν το δώρο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που πρόκειται για έναν πίνακα ζωγραφικής, στον οποίο αποτυπώνεται ο πόλεμος μέσα από τα μάτια ενός 14χρονου κοριτσιού, καθώς και το περίτεχνο βάζο, δώρο του Προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Ο εκθεσιακός αυτός χώρος είναι επισκέψιμος για το κοινό κατά τη διάρκεια οργανωμένων ξεναγήσεων.

