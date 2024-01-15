Του Γιάννη Ανυφαντή

Για μία «ιστορική στιγμή, 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της σύγχρονης δημοκρατίας» έκανε λόγο η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, στην εισαγωγική της τοποθέτηση κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης όπου συζητείται στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την θέσπιση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και στα δημοψηφίσματα.

Η Νίκη Κεραμέως τόνισε πως πρόκειται για ένα μέτρο «εμβάθυνσης της δημοκρατίας», υποστηρίζοντας πως δεν είναι «δεξιό ή αριστερό», αλλά «ένα μέτρο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής». Η Υπουργός Εσωτερικών μίλησε για μία «ουσιαστική κίνηση για την ενίσχυση της συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία», αναφέροντας πως το νομοσχέδιο διευκολύνει την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος αλλά δεν χορηγεί δικαίωμα ψήφου, καθώς θα διευκολύνει πολίτες με κινητικές δυσκολίες, ηλικιωμένους, φοιτητές, μαθητές Γ' Λυκείου και εργαζόμενους την Κυριακή.

Η ίδια δε, υπεραμύνθηκε της αξιοπιστίας του μέτρου, αναφέροντας πως η αίτηση θα γίνεται στη βάση των κωδικών taxis, προσθέτοντας πως ο πολίτης θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία του φακέλου, ο οποίος θα έχει χαρακτηριστικά γνησιότητας και θα αποστέλλεται συστημένος, τονίζοντας πως «έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για μία ασφαλή διαδικασία».

Ενστάσεις πάντως επί του σχεδίου νόμου της κυβέρνησης εκφράζει η αντιπολίτευση, με τον ΣΥΡΙΖΑ να χαρακτηρίζει τη ρύθμιση παρωχημένη, υποστηρίζοντας πως διαφωνεί με την επιστολική ψήφο για όλους, χωρίς κριτήρια, συμφωνώντας πάντως πως η εκλογική διαδικασία πρέπει να προσαρμοστεί στις σύγχρονες συνθήκες της κοινωνικής κινητικότητας.

Θετικό επί της αρχής, αλλά εκφράζοντας ενστάσεις ως προς την καθολικότητα του μέτρο της επιστολικής ψήφου, είναι το ΠΑΣΟΚ, με το ΚΚΕ να δηλώνει πως απορρίπτει «συλλήβδην ως αντιδραστική και επικίνδυνη τομή», τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Επιφυλάξεις εκφράζουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ θετική επί της αρχής χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία η Πλεύση Ελευθερίας.

Πηγή: skai.gr

