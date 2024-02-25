Βασιλειάδης: Είμαι υπέρ της λύσης για την εκλογή – Τα θέματα πρέπει να λυθούν άμεσα και καθαρά

«Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να στείλει ένα μήνυμα δυνατό ότι η σύγχρονη αριστερά είναι εδώ και έχει σχέδιο όραμα, δύναμη να βάλει τέλος τους νεοφιλελεύθερους μονόδρομος και την κατρακύλα», τόνισε ο αναπληρωτής Γραμματέας της ΚΕ του κόμματος, Γιώργος Βασιλειάδης. Σχολίασε ότι «δεν τιμά το χώρο μας, την Ιστορία μας, το παρόν μας και το μέλλον μας ο μη σεβασμός στην αντίθετη άποψη ακόμη κι αν διαφωνούμε».

Ο κ. Βασιλειάδης τόνισε ότι «δεν μπορούμε στο όνομα οποιασδήποτε ενότητας να δώσουμε σήμερα μια στήριξη και μετά από δύο μήνες, ενόψει ενός οποιοδήποτε αποτελέσματος, να ξαναθέσουμε θέμα αμφισβήτησης». «Τα θέματα πρέπει να λυθούν, να λυθούν καθαρά, άμεσα και να δοθεί στον πρόεδρο η δυνατότητα εφόσον το σχέδιο του είναι αυτό το οποίο επικρατήσει, να μπορέσει να το υλοποιήσει και να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε». Ο κ. Βασιλειάδης κάλεσε «οι αποφάσεις που θα πάρουμε να είναι ειλικρινείς, ξεκάθαρες, για να μπορέσουμε να κοιταζόμαστε στα μάτια». Είπε ότι γι' αυτόν το λόγο «είμαι υπέρ της λύσης που προτείνει και ο πρόεδρος, της λύσης για την εκλογή». Σημείωσε πως «ό,τι απόφαση και να πάρουμε πρέπει να σφίξουμε τις γροθιές και να βγούμε πιο δυνατοί, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, για να διεκδικήσουμε την κοινωνική αλλαγή».

Είπε ότι «έχουν μπει ερωτήματα, έχουν μπει διλήμματα και οι στιγμές είναι ιστορικές και πρέπει να απαντήσουμε σήμερα και να απαντήσουμε χωρίς να προσπαθήσουμε να κοροϊδέψουμε ο ένας τον άλλον, χωρίς να πετάξουμε το τενεκεδάκι λίγο μακρύτερα για να θέσουμε τα διλήμματα σε ένα χρόνο που θα κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στο κόμμα. 'Αρα λοιπόν πρέπει να δούμε πως θα προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να βάζουμε συνεχώς νέες προθεσμίες».

Ανέφερε ότι ο πρόεδρος στο κομμάτι της πολιτικής τοποθέτησης «ήταν εξαιρετικός και ανέλυσε όλα αυτά στα οποία σε λίγο θα συμφωνήσουμε από κοινού». «Ταυτόχρονα όμως», σχολίασε, «στο δεύτερο κομμάτι της ομιλίας κατά την άποψή μου έθεσε εσφαλμένα διλήμματα». «Δεν είμαστε εχθροί. Η αντίθετη γνώμη δεν είναι ούτε συνωμοσία ούτε οτιδήποτε άλλο. Η αντίθετη γνώμη είναι κατοχυρωμένη στο κόμμα μας και δεν μπορούμε να προχωράμε έτσι», τόνισε. Είπε ότι από την πρώτη μέρα της εκλογής του νέου προέδρου και εκείνος και η Γραμματέας «σταθήκαμε δίπλα του, αλλά πρέπει να πούμε σήμερα ότι αυτό το διάστημα είχαμε ένα απόλυτο έλλειμμα στρατηγικού σχεδιασμού και πολιτικής λειτουργίας, που αυτά πρέπει να διορθωθούν αν θέλουμε να προχωρήσουμε, γιατί αλλιώς ακόμα και η όποια καλή πρωτοβουλία πάει στο κενό και εντείνει την αναξιοπιστία». «Χρειαζόμαστε συλλογικές αποφάσεις που να τους υπηρετούμε όμως ακόμα και όποιες αποφάσεις πήραμε φαίνεται ότι δεν το φτάσαμε μέχρι τέλους», είπε μεταξύ άλλων.

Είπε ότι στα διλήμματα που δεν μπορούν να μπουν σε κουτάκια, απαντάμε με πολιτικές με υψηλού επιπέδου κοινωνικό κράτος για όλους, είπε. «Χρειαζόμαστε ένα κόμμα ισχυρό που αφουγκράζεται τα μέλη, ισχυροποιείται από αυτά, αλλά ταυτόχρονα ως πρωτοπορία επιτελεί και τον καθοδηγητικό του ρόλο, κόντρα πολλές φορές στις επικρατούσες αντιλήψεις», τόνισε.

«Προχωράμε μπροστά λοιπόν και οφείλουμε να συζητήσουμε για το αύριο συνδιαμορφώνοντας συνθήκες για την προοδευτική αλλαγή, βάζουμε φραγμούς στην άνοδο της δεξιάς και της μισαλλοδοξίας, προτάσσουμε τις αξίες και τις αρχές μας και γινόμαστε ο πόλος της πρωτοπορίας, πόλος των προοδευτικών λύσεων και των απαραίτητων προοδευτικών συγκλίσεων, αν θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος στην κυριαρχία της δεξιάς, της αναγκαίας συσπείρωσης του πολιτικού χώρου πριν να είναι αργά», ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι πρέπει να δυναμώσουμε τις δομές μας την παρουσία μας παντού όπου υπάρχει κοινωνία. Ενδυνάμωση των οργανώσεων μας στήριξη του κόμματος μας, συμμετοχή όπου χτυπάει καρδιά της κοινωνίας, να βγούμε στο δρόμο. «Επιβάλλεται να ξανακάνουμε το όργανο σας μας ζωντανά κύτταρα των τοπικών κοινωνιών, δίκτυα αλληλεγγύης αλλά και επιστημονικής αναλύσεις, το κόμμα σε κάθε γειτονιά», «πρέπει μέσα στο κόμμα να προτάξουμε το κοινό καλό. Να αξιοποιήσουμε τον iSYRIZA, να δώσουμε φωνή στα μέλη, αλλά ταυτόχρονα να μη δημιουργήσουμε και ένα ακόμα χυλό». Τόνισε ότι «αυτό το πληγωμένο κόμμα απέδειξε ότι μπορεί να πετύχει πολλά, τα μέλη μας με τον εθελοντισμό τους κρατάνε σε κάθε γειτονιά ψηλά το αστέρι του κόμματος μας και απαιτούν σεβασμό, το οποίο σημαίνει όμως συλλογικές λειτουργίες, συλλογικές αποφάσεις, υπηρέτηση των συλλογικών αποφάσεων και των διαδικασιών, σεβασμός που σημαίνει και λογοδοσία».

