Παππάς: Όλα είναι στα χέρια των συνέδρων

Κρίσιμη είναι η σημερινή τελευταία ημέρα του 4ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καθώς θα κληθεί να αποφασίσει εάν θα γίνει νέα εκλογή αρχηγού ή όχι.
Ο κ. Κασσελάκης θα μιλήσει στις 11.00 πριν από τις κρίσιμες ψηφοφορίες.
Συνομιλώντας με δημοσιογράφους ο Νίκος Παππάς είπε ότι «όλα είναι στα χέρια των συνέδρων». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση διευκρίνισε ότι αν το Συνέδριο αποτρέψει νέα εκλογή αρχηγού, τότε αυτομάτως ανανεώνεται η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του προέδρου σύμφωνα με την καταστατική προθεσμία.
Σημειώνεται ότι το καταστατικό του κόμματος στο άρθρο 20 προβλέπει ότι το τακτικό Συνέδριο -που προβλέπεται να γίνει σε τρία χρόνια δηλαδή το 2026-, εγκρίνει τις υποψηφιότητες για την Κεντρική Επιτροπή και για την προεδρία του κόμματος. Δηλαδή εκ του καταστατικού η διάρκεια της προεδρίας είναι τριετής και μετά τίθεται ξανά στην κρίση των καταστατικών οργάνων να αποφασίσουν.
Με βάση τα παραπάνω για να γίνει τώρα νέα εκλογή αρχηγού θα πρέπει ο νυν πρόεδρος να παραιτηθεί ή να υποβληθεί πρόταση μομφής του στο Συνέδριο που είναι σε εξέλιξη.
Ο κ. Παππάς επιμένει στην πρόταση που κατέθεσε χθες να μην γίνει τώρα εκλογή αρχηγού. Σημείωσε δε πως ό,τι και να αποφασίσουν οι σύνεδροι οι ψηφοφορίες θα πρέπει να γίνουν με κάλπη - και όχι δια βοής ή δι' ανατάσεως της χειρός-, για να αποφευχθούν εντάσεις.
