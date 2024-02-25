Παππάς: Όλα είναι στα χέρια των συνέδρων

Κρίσιμη είναι η σημερινή τελευταία ημέρα του 4ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καθώς θα κληθεί να αποφασίσει εάν θα γίνει νέα εκλογή αρχηγού ή όχι.

Ο κ. Κασσελάκης θα μιλήσει στις 11.00 πριν από τις κρίσιμες ψηφοφορίες.

Συνομιλώντας με δημοσιογράφους ο Νίκος Παππάς είπε ότι «όλα είναι στα χέρια των συνέδρων». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση διευκρίνισε ότι αν το Συνέδριο αποτρέψει νέα εκλογή αρχηγού, τότε αυτομάτως ανανεώνεται η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του προέδρου σύμφωνα με την καταστατική προθεσμία.

Σημειώνεται ότι το καταστατικό του κόμματος στο άρθρο 20 προβλέπει ότι το τακτικό Συνέδριο -που προβλέπεται να γίνει σε τρία χρόνια δηλαδή το 2026-, εγκρίνει τις υποψηφιότητες για την Κεντρική Επιτροπή και για την προεδρία του κόμματος. Δηλαδή εκ του καταστατικού η διάρκεια της προεδρίας είναι τριετής και μετά τίθεται ξανά στην κρίση των καταστατικών οργάνων να αποφασίσουν.

Με βάση τα παραπάνω για να γίνει τώρα νέα εκλογή αρχηγού θα πρέπει ο νυν πρόεδρος να παραιτηθεί ή να υποβληθεί πρόταση μομφής του στο Συνέδριο που είναι σε εξέλιξη.

Ο κ. Παππάς επιμένει στην πρόταση που κατέθεσε χθες να μην γίνει τώρα εκλογή αρχηγού. Σημείωσε δε πως ό,τι και να αποφασίσουν οι σύνεδροι οι ψηφοφορίες θα πρέπει να γίνουν με κάλπη - και όχι δια βοής ή δι' ανατάσεως της χειρός-, για να αποφευχθούν εντάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.