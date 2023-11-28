Συνάντηση των 11 βουλευτών που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια

Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση των 11 αποχωρήσαντων βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση γίνεται σε χώρο επί της οδού Σουλτάνη, στα Εξάρχεια.

Οι 11 βουλευτές που αποχώρησαν «από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ του κ. Κασσελάκη», όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, έχουν, διαβούλευση «μπροστά στην ανάγκη συγκρότησης εναλλακτικού σχεδίου απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

«Στόχος του συντονισμού τους», τονίζεται, «θα είναι η δημιουργία κοινοβουλευτικής ομάδας που θα εκφράζει μία σύγχρονη προοδευτική, αριστερή και οικολογική πολιτική πρόταση». «Η συζήτηση του προΰπολογισμού των επόμενων ημερών θα δώσει την πρώτη ευκαιρία για μία μαχητική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ, με ταυτόχρονη τεκμηρίωση αυτής της εναλλακτικής προοδευτικής πρότασης», αναφέρεται.

Πηγή: skai.gr

