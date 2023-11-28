Χατζηδάκης: Η έγκριση της ΕΕ για επέκταση του «Ηρακλή» εκθέτει την αντιπολίτευση

Η έγκριση της ΕΕ για επέκταση του «Ηρακλή» εκθέτει την αντιπολίτευση, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως επισημαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επίσημα σήμερα την έγκριση επέκτασης του «Ηρακλή» για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών, μέχρι το τέλος του 2024.

Η απόφαση της ΕΕ ελήφθη ύστερα από διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Σημειώνεται η σχετική δήλωση του Επιτρόπου Didier Reynders, αρμόδιου για την πολιτική ανταγωνισμού, σύμφωνα με την οποία: «Το καθεστώς Ηρακλής έχει ήδη συμβάλει επιτυχώς στην άρση του βάρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών. Η επαναφορά του θα επιτρέψει τώρα στην Ελλάδα να παράσχει περαιτέρω εγγυήσεις σύμφωνες με τους όρους της αγοράς, οι οποίες δεν θα στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Αυτό, με τη σειρά του, θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να επικεντρωθούν στη συμβολή τους στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η επέκταση του «Ηρακλή» αποτελεί θετική εξέλιξη για το τραπεζικό σύστημα και την ελληνική οικονομία. Παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με όρους αγοράς που εξασφαλίζουν - όπως αναγνωρίζει στην απόφασή της η Κομισιόν - ότι το μέτρο δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκθέτει για μια ακόμη φορά τα στελέχη της αντιπολίτευσης που διαφωνούν με τον «Ηρακλή» χωρίς, ως συνήθως, να αντιπροτείνουν ρεαλιστικά μέτρα που θα οδηγήσουν σε μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις τράπεζες. Η κυβέρνηση προχωρά και σε αυτό το ζήτημα στο δρόμο της Ευρώπης, με επωφελείς ρυθμίσεις για όλους: δανειολήπτες, Δημόσιο και τράπεζες».

Σημειώνεται ότι η σχετική ρύθμιση έχει ήδη περιληφθεί στο σχέδιο νόμου «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και άλλες επείγουσες διατάξεις» που συζητείται στη Βουλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

