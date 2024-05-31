ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η ΝΔ τολμά να σχολιάζει τον Στέφανο Κασσελάκη

«Ο μεγάλος χορηγός της λίστας Πέτσα και της 107ης σειράς παγκόσμιας κατάταξης στην ελευθερία του Τύπου, η Νέα Δημοκρατία, τολμά και σχολιάζει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ως προς τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ενημέρωση», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ με αφορμή το σχόλιο του εκπρόσωπου Τύπου της ΝΔ, Νίκου Ρωμανού για την αποχώρηση του Στέφανου Κασσελάκη από συνέντευξη.

Επισημαίνει πως ο Στέφανος Κασσελάκης έχει αποδείξει πως δε διστάζει να δίνει συνεντεύξεις σε μη φιλικά προς τον ΣΥΡΙΖΑ Μέσα Ενημέρωσης και σε μη προστατευόμενα περιβάλλοντα διότι ούτε έχει να φοβηθεί, ούτε έχει να κρύψει τίποτα. Είναι διάφανος σε όλα.

«Σε αντίθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που επιλέγει ως επί το πλείστον ασφαλή περιβάλλοντα και οικείους δημοσιογράφους, που ενίοτε τού γράφουν και σημειώματα για να τροφοδοτήσουν τη σκέψη του», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Περιγράφει πως ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη ραδιοφωνική συνέντευξη που έδωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ρόδου «Real Voice», μόλις αναφέρθηκε στις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη Ρόδο -κατάσταση που βίωσε με επιτόπια επίσκεψή του- και στις ευθύνες της κυβέρνησης δέχτηκε καταιγισμό προσβολών σε πρωτόγνωρο τόνο και ύφος.

Μιλά για δημοσιογράφο σε «διατεταγμένη υπηρεσία», που πέρυσι το καλοκαίρι ‘διακρίθηκε’ για τις ανταποκρίσεις της που ανέφεραν ότι όλα καλώς κυλούν στο πολύπαθο νησί που καιγόταν για 14 ημέρες.

«Ως εξ συμπτώσεως πρόκειται για πρώην υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο και νυν διευθύντρια του Γραφείου Τύπου της Περιφέρειας Δωδεκανήσων και Διευθύνουσα Σύμβουλο στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Δωδεκανήσου «ΑΝΔΩ ΑΕ». Δηλαδή τρία σε ένα… Η διαπλοκή της ΝΔ στο μεγαλείο της!», τονίζει.

Εκτιμά δε πως όσον αφορά τώρα στην ουσία της συνέντευξης, είναι προφανές ότι για την διετή καθυστέρηση της καταβολής του μεταφορικού ισοδύναμου στους νησιώτες, αλλά και για την άρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να ενσωματώσει το άρθρο 104 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 542/2022 για τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά μας εδώ και δύο χρόνια (προεκλογική εξαγγελία της ΝΔ το 2023 ), δεν ευθύνεται κανένας άλλος πλην του ιδίου κ. Μητσοτάκη, ο οποίος κυβερνά τα τελευταία πέντε χρόνια όσο κι αν θέλουν κάποιοι να το παραβλέπουν.

