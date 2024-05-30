Κατά της ισραηλινής πολιτικής στη Ράφα ξέσπασε η Dua Lipa σε μια ιστορία της στο Instagram το βράδυ της Τρίτης, χρησιμοποιώντας το hashtag "#AllEyesOnRafah" (Όλα τα μάτια στη Ράφα), που έχει γίνει trend στα social media.

"Το να καίμε παιδιά ζωντανά δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογηθεί. Όλος ο κόσμος κινητοποιείται για να σταματήσει την ισραηλινή γενοκτονία. Παρακαλώ δείξτε την αλληλεγγύη σας με τη Γάζα", έγραψε χαρακτηριστικά η αλβανικής καταγωγής Βρετανή τραγουδίστρια καταδικάζοντας την πολιτική του Τελ Αβίβ.

Η Dua Lipa, 28 ετών, έχει περίπου 88,2 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram.

Aλλά και ο Αμερικανός ηθοποιός Pedro Pascal και το μοντέλο Bella Hadid ανακοίνωσαν την υποστήριξή τους στους Παλαιστινίους στο Instagram. Η Hadid έχει εκφράσει την υποστήριξή της στα δικαιώματα των Παλαιστινίων και έχει περιγράψει τον πόλεμο του Ισραήλ ως "γενοκτονία".

Έγραψε στο Instagram, "Ελεύθερη Παλαιστίνη για πάντα".

Το 2021, πριν από την κλιμάκωση του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο, η Dua Lipa, η Bella Hadid και η αδερφή της Gigi Hadid χαρακτηρίστηκαν ως αντισημίτριες σε μια διαφήμιση που δημοσιεύτηκε στους New York Times από μια εβραϊκή ομάδα που ονομάζεται World Values ​​Network.

Η Dua Lipa είχε απαντήσει στον διαφημιστή, μιλώντας για "ψευδείς και σοκαριστικούς ισχυρισμούς".

Στη Γάζα έχουν σκοτωθεί 36.171 άνθρωποι ενώ έχουν σκοτωθεί πάνω από 80.000, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

