Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Πολωνίας(PAP) δέχθηκε πιθανώς σήμερα κυβερνοεπίθεση από τη Ρωσία, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος, μετά την εμφάνιση στη ροή ειδήσεων ενός ψευδούς άρθρου που έκανε λόγο για επιστράτευση στην Πολωνία.

Η Βαρσοβία έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Μόσχα ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την Πολωνία λόγω του ρόλου που διαδραματίζει στη διεκπεραίωση στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Η Μόσχα απορρίπτει τους ισχυρισμούς αυτούς.

«Λόγω της πιθανής ρωσικής κυβερνοεπίθεσης στο Πολωνικό Πρακτορείο Ειδήσεων και της παραπληροφόρησης περί υποτιθέμενης επιστράτευσης στην Πολωνία, η Εσωτερική Υπηρεσία Ασφαλείας σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιοποίησης έδρασε άμεσα» δήλωσε ο Γιάτσεκ Ντομπρζίνσκι, εκπρόσωπος του υπουργού που συντονίζει τις ειδικές υπηρεσίες, με ανάρτηση του στο Χ.

Η ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία δήλωσε ότι δεν έχει γνώση του συμβάντος και αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια.

Ο Γιάν Γκράμπιετς, επικεφαλής του γραφείου του πρωθυπουργού, δήλωσε ότι οι ειδικές υπηρεσίες ερευνούν το συμβάν.

Το άρθρο, που εμφανίσθηκε δύο φορές στον ιστότοπο του Πολωνικού Πρακτορείου Ειδήσεων (PAP) μερικές μέρες πριν τις ευρωεκλογές, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ θα επιστρατεύσει 200.000 άτομα για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

«Το ψευδές άρθρο δημοσιεύθηκε δύο φορές την Παρασκευή, στις 14.00 και στις 14.20 , έγραψε το PAP. « Και τις δύο φορές απομακρύνθηκε. Μετά την πρώτη απομάκρυνση , ξαναεμφανίσθηκε»

Το PAP, ανέφερε ότι ερευνά τις συνθήκες γύρω από το περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

