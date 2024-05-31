Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε "ένα βήμα προς τα εμπρός" μετά το πράσινο φως που έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ώστε το Κίεβο να χρησιμοποιήσει όπλα που του δίνουν οι Αμερικανοί προκειμένου να πλήξει, υπό προϋποθέσεις, στόχους στο ρωσικό έδαφος.

"Είναι ένα βήμα προς τα εμπρός προς αυτόν τον σκοπό (...) που συνίσταται στο να δοθεί η δυνατότητα να υπερασπιστούμε τον λαό μας που ζει στα χωριά κατά μήκος των συνόρων", είπε κατά την τρίτη συνάντηση κορυφής Ουκρανίας-Βόρειας Ευρώπης στη Στοκχόλμη.

Χθες, Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είχε αρνηθεί να συναινέσει σε αυτό, έδωσε το πράσινο φως προκειμένου οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να πλήττουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στόχους στο ρωσικό έδαφος κοντά στην ουκρανική επαρχία του Χαρκόβου (βορειοανατολική Ουκρανία), προκειμένου να προστατεύσει αυτήν την τελευταία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

"Ο πρόεδρος ανέθεσε στην ομάδα του να φροντίσει, έτσι ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα προκειμένου να αντεπιτεθεί στην επαρχία του Χαρκόβου, ώστε να ανταποδίδει το χτύπημα όταν οι ρωσικές δυνάμεις της επιτίθενται ή ετοιμάζονται να της επιτεθούν", δήλωσε η πηγή αυτή.

Η απόφαση συνιστά μια μεταστροφή για τις Ηνωμένες Πολιτείες που φοβούνταν πως η έγκριση αυτή θα οδηγούσε το ΝΑΤΟ σε μια απευθείας σύγκρουση με τη Ρωσία.

O Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως η χρησιμοποίηση δυτικών όπλων από την Ουκρανία προκειμένου να πλήξει το ρωσικό έδαφος είναι "θέμα χρόνου".

"Πιστεύω πως η χρήση οποιουδήποτε δυτικού τύπου όπλου, στο έδαφος της Ρωσίας είναι θέμα χρόνου. Αλλιώς δεν πρόκειται για δίκαιη ειρήνη", είπε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στη Στοκχόλμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

