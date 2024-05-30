Ξέφρενο πανηγύρι στήθηκε σε όλη την Ελλάδα, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός σκόραρε στα δίχτυα της Φιορεντίνα και πέτυχε το μοναδικό γκολ που τον έστεψε νικητή στον τελικό του Conference League.
Στα social media έχουν αναρτηθεί βίντεο από τη στιγμή που λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και οι ερυθρόλευκοι οπαδοί ξεσπούν σε φρενήρεις πανηγυρισμούς.
Δεοςς!!!!!!!!!!!!!!!!! #OlympiacosFC pic.twitter.com/fKTOjtCEXQ— Spyros. ♋🌨️❄️⛈️🪐🏀🔴⚪ (@spyros78043899) May 29, 2024
Στιγμές μοναδικές #OlympiacosFC #UECL #UECLFinal pic.twitter.com/11Ofsq6k7Z— 𝔓𝔯𝔬𝔰𝔢𝔠𝔲𝔱𝔬𝔯 (@zc0derx) May 30, 2024
Τρέλα στο γκολ του Ολυμπιακού #olympiacosfc pic.twitter.com/aPcu18VmTV— Θανάσης Κρητικός (@Than_Kritikos) May 29, 2024
