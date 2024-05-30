Ξέφρενο πανηγύρι στήθηκε σε όλη την Ελλάδα, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός σκόραρε στα δίχτυα της Φιορεντίνα και πέτυχε το μοναδικό γκολ που τον έστεψε νικητή στον τελικό του Conference League.

Στα social media έχουν αναρτηθεί βίντεο από τη στιγμή που λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και οι ερυθρόλευκοι οπαδοί ξεσπούν σε φρενήρεις πανηγυρισμούς.

