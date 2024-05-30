Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δείτε βίντεο με ξέφρενους πανηγυρισμούς τη στιγμή του γκολ από τον Ελ Κααμπί

Ξέφρενα πανηγύρια μέσα και έξω από το γήπεδο - Τεράστια χαρά για τους φίλους του Ολυμπιακού στο 116' λεπτό

Ολυμπιακός

Ξέφρενο πανηγύρι στήθηκε σε όλη την Ελλάδα, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός σκόραρε στα δίχτυα της Φιορεντίνα και πέτυχε το μοναδικό γκολ που τον έστεψε νικητή στον τελικό του Conference League.

Στα social media έχουν αναρτηθεί βίντεο από τη στιγμή που λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και οι ερυθρόλευκοι οπαδοί ξεσπούν σε φρενήρεις πανηγυρισμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Conference League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark