Ποινή φυλάκισης 2 ετών και έξι μηνών με αναστολή επιβλήθηκε στον πρώην αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλη Ματθαιόπουλο για τις κατηγορίες της απόπειρας παράνομης βίας και της παράβασης καθήκοντος, μετά τις καταγγελίες του πραγματογνώμονα, Δημήτρη Λιότσιου, για τις πιέσεις και τις απειλές που δέχθηκε για την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Μόλις ανακοινώθηκε η ποινή συγγενείς θυμάτων χειροκρότησαν τη σύνθεση του Δικαστηρίου.

Ο Βασίλης Ματθαιόπουλος που θα δικαστεί εκ νέου στο εφετείο για την τραγωδία στο Μάτι (ήταν τότε υπαρχηγός της Πυροσβεστικής και μετά έγινε αρχηγός) δεν εμφανίστηκε στη δίκη. Με δήλωση του, η οποία προσκομίστηκε από τον δικηγόρο του, Διαμαντή Μπασαρά, ο πρώην αρχηγός της πυροσβεστικής ανέφερε μεταξύ άλλων : «Επιθυμώ να δηλώσω ότι αποδέχομαι την κατηγορία για απόπειρα παράνομης βίας και εκφράζω την ειλικρινή συγγνώμη μου για την ανωτέρω πράξη προς τον Δ. Λιότσιο και ενώπιον του δικαστηρίου».

Ο κατηγορούμενος στην ίδια δήλωση ανέφερε πως για νομικούς λόγους δεν αποδέχεται την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος.

Στην ίδια δήλωση ο κ. Ματθαιόπουλος τόνισε πως δεν θα ήθελε η απουσία του από το δικαστήριο να εκληφθεί ως ασέβεια.

«Κοιτάξτε το παιδί μου που κάηκε» είπε, αντιδρώντας, μητέρα θύματος την ώρα που οι δύο πλευρές ανέπτυσσαν τα νομικά τους επιχειρήματα για τη δήλωση Ματθαιόπουλου, ενώ η δίκη άρχισε με την κατάθεση του πραγματογνώμονα Δημήτριου Λιότσου ο οποίος μεταξύ άλλων υποστήριξε, ότι μετά τα πρώτα ερωτήματα που έθεσε, όταν ορίστηκε πραγματογνώμονας, συνάντησε κάποιες αντιδράσεις, ότι δηλαδή δεν είχε το δικαίωμα με βάση τον διορισμό του να κάνει τέτοια ερωτήματα.

«Οι αντιδράσεις, είπε ο μάρτυρας, ήταν από Ματθαιόπουλο. Όταν τύγχανε να βρεθούμε μου έλεγε «τι ζητάς, θα μπλέξεις, πρόσεχε μην πάθεις κανένα κακό, «άμα τα βάλω με το δασαρχείο θα μου ανοίξουν τον κ...» και άλλα» τόνισε ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση.

Όπως τόνισε στη συνέχεια ο μάρτυρας κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε τον Ιούλιο του 2018 με τον Βασίλη Ματθαιόπουλο του ζητήθηκε -μεταξύ άλλων- να μην συντάξει την πραγματογνωμοσύνη σύμφωνα με πραγματικά γεγονότα, να αποδώσει ό,τι έγινε στην άναρχη δόμηση και να αναφέρει πως υπήρχε άφθονος χρόνος για την έγκαιρη απομάκρυνση των πολιτών.

Ο μάρτυρας είπε πως απευθύνθηκε αμέσως στην εισαγγελέα που είχε αναλάβει την υπόθεση τότε και τόνισε πως με πρωτοβουλία του τότε προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Ηλία Ζαγοραίου του δόθηκε άλλος διορισμός και προχώρησε η υπόθεση.

Μετά ωστόσο σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο κ. Λιότσιος εντάθηκαν και οι πιέσεις. «Συνέχισα την έρευνα μου. Όταν πήρα δεύτερο διοριστήριο έγινε πιο έντονη η διαδικασία της αντίδρασης. Όποτε πήγαινα, είτε με χειρονομίες είτε με λόγια : «πρόσεξε τι γράψεις, θα πάθεις κακό, θα σε στείλουμε στη Σάμο ή στην Κω και στην πρώτη φωτιά δε θα μου σηκώνει εναέρια, ότι το ότι συνέβη στην πυρκαγιά της Μάνης και στα Κύθηρα και ότι έτσι γίνονται τα παιχνίδια»,

συνεχώς υπήρχε ψυχολογική πίεση.»

Μάλιστα απαντώντας σε σχετική ερώτηση του προέδρου ο μάρτυρας είπε πως δεν δέχθηκαν «μόνο μπούλινγκ» αλλά «ευθέως απειλή.»

Όσο αφορά στην ημέρα της συνάντησης του με τον Βασίλη Ματθαιόπουλο ο μάρτυρας περιέγραψε πως μία ημέρα πριν στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, τον πήρε τηλέφωνο και τον κάλεσε στο γραφείο του. «Μία ημέρα, στις 20 του μηνός, πριν την ηχογράφηση, με καλεί στο τηλέφωνο διότι έμαθε ότι ήρθε η μέρα να παραδώσω και με καλεί στο γραφείο του. Μείναμε μόνοι μας και άρχισε να με απειλεί»

Ο μάρτυρας πρόσθεσε ότι στη συνέχεια επικοινώνησε με τον τότε προϊστάμενο της Εισαγγελίας Ηλία Ζαγοραίο και εκείνος τον καθοδήγησε πως θα συντάξει την πραγματογνωμοσύνη για να είναι όλα σύννομα.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο Δημήτρης Λιότσιος στη συνέχεια, «Τον Μάρτιο, πριν την εισαγγελική διάταξη, άρχισαν να εφαρμόζονται οι απειλές του Ματθαιόπουλου, παθαίνω δολιοφθορά στη μηχανή μου. Η αντιπροσωπεία συνέταξε έκθεση και είπε πως είναι ανθρώπινος παράγοντας ο λόγος που λύθηκε το παξιμάδι. Μου είπε ο δικηγορος μου να βγω να το καταγγείλω δημόσια για να σταματήσει η διαδικασία. Μετά από λίγους μήνες κλάπηκε η μηχανή.»

Ο μάρτυρας περιέγραψε πως στη συνέχεια πέρασε ο καιρός και η τότε γενική γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης, Μαρία Παπασπύρου δήλωνε δημόσια όσα έλεγε Ματθαιόπουλος, πως δηλαδή δεν είχε δικαίωμα να κρίνει ανωτέρους.

«Μετά από όλο αυτό με καλεί ο ανακριτής Αθανάσιοας Μαρνέρης, όπου επί δύο χρόνια έκανε καλή έρευνα και χάρη σε αυτόν έφτασε αυτή η υπόθεση εκεί που έφτασε. Δεν θα έφτανε. Όλη η παρέμβαση που έγινε ήταν μόνο και μόνο για να θαφτεί η υπόθεση» τόνισε ο μάρτυρας.

Εισαγγελέας: Σας είχε ζητήσει να δηλώσετε αποχή και από πραγματογνώμονας;

Μάρτυρας: Ναι.

Πρόεδρος: Είχε συμφέρον προσωπικό;

Μάρτυρας: Να μην πάει κατηγορούμενος για το Μάτι όπως πήγε!

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας κατέθεσαν ακόμα δύο μάρτυρες αξιωματικοί της πυροσβεστικής στους οποίους ο πραγματογνώμονας είχε εκμυστηρευτεί τι του συνέβη καθώς και η δημοσιογράφος που αποκάλυψε τη συνομιλία ανάμεσα σε παθόντα και κατηγορούμενο.

