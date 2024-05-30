Οι ασυλίες ολοκληρώθηκαν και οι παίκτες αγωνίστηκαν για ένα νέο μεγάλο έπαθλο. Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι η ομάδα που θα κέρδιζε θα περνούσε χρόνο σε μια πολυτελή βίλα με όλες τις ανέσεις.

Ο αγώνας δεν κύλησε όπως θα ήθελε για την Κατερίνα Δαλάκα. Η παίκτρια όντας υποψήφια, φάνηκε επηρεασμένη και δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Η ομάδα των Μπλε βρέθηκε μια ανάσα από τη νίκη με το σκορ στο 11-7, ωστόσο οι Κόκκινοι δεν το παράτησαν και πέτυχαν σπουδαία ανατροπή με τον Γκιουλέκα να φέρνει τον πόντο στο Flag Race.

Ο Φάνης δεν είχε αγωνιστεί σε όλο τον αγώνα λόγω τραυματισμού. Ωστόσο όταν ο αγώνας έφτασε να κρίνεται στη μία αναμέτρηση, ζήτησε να μπει και αυτό προκάλεσε την αντίδραση των αντιπάλων του. Οι τόνοι ανέβηκαν με τον Γιώργο Παπαχαραλάμπους να λέει «Θα τα πούμε μετά» και να προκαλεί ερωτήματα.

Μετά τον αγώνα οι Μπλε επέστρεψαν στην καλύβα, ενώ η ομάδα των Κόκκινων πέρασε τη νύχτα στην πολυτελή βίλα.

Πηγή: skai.gr

