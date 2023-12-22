Συνάντηση Σακελλαροπούλου - Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Μποστά στις κάμερες, η ΠτΔ και ο πρωθυπουργός αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα.

«Βρισκόμαστε πια στο τέλος ενός δύσκολου χρόνου με πολλές προκλήσεις. Ο χρόνος κλείνει με θετικά νέα για πορεία οικονομίας μας με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Economist που αναγνωρίζει τις προσπάθειες του ελληνικού λαού» είπε ο πρωθυπουργός

Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Εγκρίναμε στο υπουργικό συμβούλιο μια ιστορική μεταρρύθμιση που πιστεύω ότι θα στηριχθεί από την πλειοψηφία της κοινωνίας. Συνοδεύεται από ακόμη πιο τολμηρές αλλαγές για το δημόσιο πανεπιστήμιο. Οι προδιαγραφές θα είναι εξαιρετικά υψηλές. Θέλουμε μια ουσιαστική αλλαγή σε αυτόν τον τομέα» .

«Η κυβέρνηση συνολικά βρίσκεται σε μια τροχιά σημαντικών αλλαγών. Θα έχουμε τις πρώτες αυξήσεις συνταξιούχων. Οι έλεγχοι που γίνονται στην αγορά θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση».

Ο πρωθυπουργός μίλησε επίσης για τα πρόστιμα στις τράπεζες δίνοντας συγχαρητήρια στην επιτροπή ανταγωνισμού «για ένα υψηλό πρόστιμο που επέβαλε». Όπως είπε, το 2024 μια θα είναι μια σημαντική χρονια για την πολιτική και πολιτειακή ιστορία του τόπου και πρέπει να μας βρει σε καλύτερη κατάσταση».

Από την μεριά της, η πρόεδρος της ανέφερε ότι το «το μεγαλύτερο στοίχημα παραμένει η ακρίβεια. Να δίνεται το μήνυμα ότι λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί».

Ο πλήρης διάλογος της Προέδρου της Δημοκρατίας με τον πρωθυπουργό μπροστά στις κάμερες, ακολουθεί:



Κυριάκος Μητσοτάκης: Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Βρισκόμαστε πια στο τέλος ενός δύσκολου χρόνου με πολλές προκλήσεις τις οποίες έπρεπε να αντιμετωπίσουμε.

Ο χρόνος κλείνει και με κάποια θετικά νέα για την πορεία της οικονομίας μας. Βρίσκω ότι είναι εξαιρετικά αισιόδοξο το γεγονός ότι ίσως το πιο έγκυρο παγκόσμιο περιοδικό, ο «Economist», ανακήρυξε την Ελλάδα χώρα της χρονιάς, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσπάθεια πρωτίστως του ελληνικού λαού να αφήσει οριστικά πίσω του τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Αυτό, βέβαια, μας οπλίζει με αισιοδοξία για να προχωρήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες, εξάλλου, έχουμε πάρει μια ισχυρή λαϊκή εντολή να υλοποιήσουμε.

Όπως γνωρίζετε, σας ενημέρωσε και ο αρμόδιος Υπουργός, εγκρίναμε στο Υπουργικό Συμβούλιο μία -πιστεύω- ιστορική μεταρρύθμιση: την ουσιαστική κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στην ανώτατη εκπαίδευση, με τη δυνατότητα πια ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Μία μεταρρύθμιση που θεωρώ ότι άργησε αρκετά χρόνια για να υλοποιηθεί στη χώρα μας, όμως οι συνθήκες πια είναι ώριμες και πιστεύω ότι θα στηριχθεί από την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.

Εδώ θέλω να τονίσω δύο πράγματα, κα Πρόεδρε. Πρώτον, ότι η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από ακόμα πιο τολμηρές αλλαγές για τη λειτουργία του δημόσιου πανεπιστημίου, το οποίο εξακολουθούμε και στηρίζουμε με όλα τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Και δεύτερον, ότι οι προδιαγραφές που θα τεθούν για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστημιακά ιδρύματα που θα εγκατασταθούν στην Ελλάδα θα είναι εξαιρετικά υψηλές. Θέλουμε, με άλλα λόγια, να αναβαθμίσουμε συνολικά την ανώτατη παιδεία στη χώρα μας και δεν θα επιτρέψουμε αυτή η απελευθέρωση να μετατραπεί ουσιαστικά σε μία συνηθισμένη οικονομική δραστηριότητα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός αυτής της μεταρρύθμισης.

Όπως βλέπετε, η κυβέρνηση βρίσκεται συνολικά σε μεγάλη κινητικότητα ως προς την υλοποίηση σημαντικών αλλαγών και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε φυσικά και τον επόμενο χρόνο. Αλλά, βέβαια, καθώς τώρα είναι ημέρες εορτών, η προσοχή μας στρέφεται πάντα στην κοινωνία και ειδικά στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.

Θέλω να σας θυμίσω ότι μέσα στον Δεκέμβριο εκταμιεύτηκαν και εκταμιεύονται ακόμα παραπάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ ως μέτρα στήριξης, πρωτίστως για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποσού ήταν το αποτέλεσμα της υπεραπόδοσης της οικονομίας. Είναι ίσως η καλύτερη απόδειξη του πώς τα θετικά αποτελέσματα στην πορεία της οικονομίας έχουν τελικά αντανάκλαση στην κοινωνία και στις πολιτικές μας για την κοινωνική συνοχή.

Ξέρουμε καλά ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά και εξακολουθούμε να τα στηρίζουμε, όχι μόνο με έκτακτα μέτρα αλλά με μόνιμα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Θυμίζω ότι από την 1η Ιανουαρίου θα έχουμε τις πρώτες αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων -σημαντικές αυξήσεις- εδώ και 14 χρόνια. Θυμίζω ότι οι συνταξιούχοι συμπολίτες μας οι οποίοι μέχρι σήμερα εργάζονταν και είχαν παρακράτηση του 30% της σύνταξής τους, θα σταματήσουν να έχουν αυτή την παρακράτηση. Και βέβαια, θέλω να τονίσω ότι οι έλεγχοι που γίνονται στην αγορά θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση. Δεν είναι δυνατόν μια εισαγόμενη κρίση ακρίβειας να είναι ευκαιρία για κερδοσκοπία.

Με την ευκαιρία αυτή θέλω να συγχαρώ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όπως γνωρίζετε, επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο στις τράπεζες για εναρμονισμένες πρακτικές, το οποίο ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια. Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι όλοι οι θεσμοί του κράτους, Ανεξάρτητες Αρχές και ελεγκτικοί μηχανισμοί, μπορούν να λειτουργούν ώστε να διασφαλίζουν ότι η αγορά λειτουργεί απρόσκοπτα, ο ανταγωνισμός λειτουργεί απρόσκοπτα, τελικά προς όφελος του πολίτη.

Με την ευκαιρία αυτή να σας ευχηθώ και πάλι καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και το 2024 -τόσο σημαντική χρονιά εξάλλου για την πολιτική και πολιτειακή ιστορία του τόπου- να μας βρει σε ακόμα καλύτερη κατάσταση από το 2023.



Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Κύριε Πρόεδρε, πράγματι τα καλά νέα για την οικονομία της χώρας, την εξέλιξή της και την εικόνα που έχει στο εξωτερικό, είχα και εγώ την ευκαιρία να τα διαπιστώσω στα ταξίδια μου πρόσφατα. Είναι όλοι εντυπωσιασμένοι και σχολιάζουν πολύ θετικά την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας. Μακάρι να πάνε όλα για το καλύτερο για τον τόπο.

Βέβαια το μεγάλο στοίχημα παραμένει η καθημερινότητα των πολιτών, η ακρίβεια. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεται το μήνυμα ότι λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να ξέρουν όλοι να είναι πολύ προσεκτικοί.

Για το θέμα της Παιδείας και τις ρυθμίσεις στις οποίες προχωρά η κυβέρνηση είχε την καλοσύνη να με ενημερώσει ο αρμόδιος Υπουργός. Η Παιδεία είναι εθνική υπόθεση, σημαντική για τις επόμενες γενιές, για όλους μας.

Και φυσικά, μέρες που είναι, όπως είπατε και εσείς, η χρονιά ήταν δύσκολη, αλλά ελπίζω ότι τελειώνει αρκετά καλά. Να ευχηθούμε να συνεχίσουμε έτσι, να δούμε μέρες πιο φωτεινές. Αυτές τις μέρες ας φροντίσουμε να μην αφήσουμε κανέναν μόνο του, ιδίως τους πιο ευάλωτους. Όσο μπορούμε, ας μην μείνει κανείς μόνος του. Να ευχηθώ και εγώ καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά σε σας, σε όλους!



