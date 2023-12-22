Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σακελλαροπούλου για μακελειό στην Πράγα: Εκφράζω την αλληλεγγύη μου στον πρόεδρο της Τσεχίας και στις οικογένειες των θυμάτων

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένη από τη φρικτή επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια τόσων πολλών ζωών στην Πράγα», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της στο X

Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Την αλληλεγγύη της στον πρόεδρο της Τσεχίας Πετρ Πάβελ εξέφρασε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου για την επίθεση στο πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστων 15 ανθρώπων.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένη από τη φρικτή επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια τόσων πολλών ζωών στην Πράγα. Εκ μέρους του ελληνικού λαού και προσωπικά, εκφράζω την αλληλεγγύη μου στον @prezidentpavel , τον τσεχικό λαό και ιδιαίτερα στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών», έγραψε σε ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο X.

Η ανάρτησή της

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κατερίνα Σακελλαροπούλου Τσεχία Πράγα Επίθεση ΠτΔ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark