Την αλληλεγγύη της στον πρόεδρο της Τσεχίας Πετρ Πάβελ εξέφρασε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου για την επίθεση στο πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστων 15 ανθρώπων.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένη από τη φρικτή επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια τόσων πολλών ζωών στην Πράγα. Εκ μέρους του ελληνικού λαού και προσωπικά, εκφράζω την αλληλεγγύη μου στον @prezidentpavel , τον τσεχικό λαό και ιδιαίτερα στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών», έγραψε σε ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο X.

Η ανάρτησή της

Profoundly shocked by the horrible attack that resulted in the loss of so many lives in Prague. On behalf of the Greek people and personally, I express my solidarity to @prezidentpavel, the Czech people and especially to the families of the victims and those injured. — President GR (@PresidencyGR) December 21, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.