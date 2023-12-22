Την 1η Ιανουαρίου 2024 ξεκινάει ο ψηφιακός φάκελος μεταβίβασης ακινήτου.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στον ΣΚΑΪ, με το νέο σύστημα ο πολίτης (o συμβολαιογράφος) που θα υποβάλλει ψηφιακά τα απαραίτητα έγγραφα θα εξυπηρετείται και θα παίρνει μεταγραφή ακινήτου μέσα σε μια εργάσιμη ημέρα.

Με το νέο έτος όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνονται υπόθεση 24 ωρών με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης, γλιτώνοντας τους πολίτες από ουρές, γραφειοκρατία και ταλαιπωρία ημερών.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο συμβολαιογράφος, το ηλεκτρονικό κτηματολόγιο και η κατάθεση του ψηφιακού φακέλου.

Πηγή: skai.gr

