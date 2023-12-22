Ανδρουλάκης στον ΣΚΑΪ: Στόχος το ΠΑΣΟΚ να γίνει ο στρατηγικός αντίπαλος της ΝΔ

Στόχος το ΠΑΣΟΚ να γίνει ο στρατηγικός αντίπαλος της ΝΔ καθώς υπάρχει ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα δεδομένου ότι η ψαλίδα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι μεγάλη, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

«Τόσα χρόνια η ΝΔ δεν πλήρωνε τα λάθη της γιατί δεν είχαμε αξιόπιστη επιλογή», είπε και πρόσθεσε ότι στην κατεύθυνση αυτή το ΠΑΣΟΚ οικοδομείται με νέα πρόσωπα, υψηλή επάρκεια και νέες θέσεις ώστε στις επόμενες εθνικές εκλογές να υπάρχει μια σημαντική υπεροχή έναντι της κυβέρνησης. «Οι ευρωεκλογές είναι ένα σημαντικό σκαλοπάτι για αυτό το στόχο», είπε χαρακτηριστικά.

Τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει στη συγκρότηση ενός μετώπου απέναντι στην ΝΔ. «Η ανάπτυξη που σχεδιάζει ο κ. Μητσοτάκης φέρνει ποιότητα είναι για πολύ λίγους και δύσκολες μέρες για την πλειονότητα του ελληνικού λαού», ανέφερε.

Ο κ. Ανδρουλάκης, υπογράμμισε ακόμα ότι εάν η ΝΔ έχει ισχυρό αντίπαλο και όχι ένα «χρυσό χορηγό όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ» θα σταματήσει να έχει αυτήν την αλαζονεία» προσθέτοντας: «Δεν θα μπορεί στην Ανάπλαση ΑΕ να είναι δήμαρχος Αθηναίων ο ανιψιός και μόλις εκλέγεται ο Χάρης Δούκας να αλλάζουν όλα και να τα παίρνει όλα το κράτος».

Σημείωσε δε, πως μόνο στο Δήμο Αθηναίων προβλέπονται έργα 45 εκατ. ευρώ ενώ ο λόγος που άλλαξε «χέρια» η «Ανάπλαση ΑΕ» είναι «γιατί ο Μητσοτάκης έχει λάθος κουλτούρα, βαθιά συγκεντρωτική. Δε σέβεται την Αυτοδιοίκηση, γιατί προχώρησε σε αυτή τη ρύθμιση πριν ορκιστούν οι νέες δημοτικές αρχές».

Για την ακρίβεια είπε, ότι πρέπει να πέσει η δαπάνη για την υγεία, την παιδεία και το κόστος στέγασης. «Σταματήστε στο Μαξίμου να λειτουργείτε σαν real estate, καταργείστε την golden visa χθες», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι δεν υπάρχει σπίτι στο κέντρο που δεν έχει πουληθεί ενώ τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί.

«Η κυβέρνηση θεωρεί ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυξάνοντας το όριο της golden visa στις 500.000 ευρώ στην Αθήνα, αλλά αφήνοντας για παράδειγμα το όριο στις 250.000 ευρώ στον Πειραιά. Υπάρχει τίποτα στο κέντρο της Αθήνας που δεν έχει αγοραστεί; Η golden visa ήταν μια πολιτική, που εφαρμόστηκε σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη λόγω της δεκαετούς οικονομικής κρίσης. Το μέτρο έφτασε στα όριά του, γι’ αυτό και το καταργούν ή το αναστέλλουν. Το έκαναν η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την ανάπτυξη που αφελληνίζει την ελληνική οικονομία. Θα ξεκινήσω εκστρατεία για να οδηγήσω την Κυβέρνηση να καταργήσει την golden visa» επισήμανε χαρακτηριστικά, ενώ ως προς τη βραχυχρόνια μίσθωση και την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης με κριτήριο μόνο τον αριθμό των ακινήτων, ο κ. Ανδρουλάκης ανέδειξε τα κενά: «Ρώτησα τον κ. Χατζηδάκη στη Βουλή αν τρεις γκαρσονιέρες στο κέντρο της Αθήνας ισοδυναμούν με μία βίλα στη Μύκονο, που σε επίπεδο εσόδων αντιστοιχεί σε 10-15 γκαρσονιέρες στο κέντρο της Αθήνας».

Για την επιστολική ψήφο, είπε πως «Δεν υπάρχει “ναι” ή “όχι” μανιχαϊστικά και θα σας φέρω ένα παράδειγμα: Είπα “ναι” στην επιστολή ψήφο για να διευκολύνουμε τον απόδημο ελληνισμό και όσους εργάζονται σε νησιά ή μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Ξέρετε τι μετέφεραν οι αρμόδιοι υπουργοί στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πριν από μερικές μέρες, όταν τα ενημέρωσαν; Ότι θέλουν καθολική επιστολική ψήφο. Δηλαδή, αν κάποιος μένει στα Εξάρχεια και η κάλπη είναι στην Κωλέττη, να μη χρειαστεί – λένε – να ψηφίσει με φυσική παρουσία, αλλά με επιστολική ψήφο. Δηλαδή, αντί να διευκολύνει τον απόδημο ελληνισμό και τους εργαζομένους, από μηδέν επιστολική ψήφο πάει στην καθολική επιστολική ψήφο, ακόμη και για όποιους μένουν δίπλα στην κάλπη.

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπει εμπόδιο με συγκεκριμένα ωστόσο κριτήρια «Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ, όπως συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι η αναβάθμιση και ενίσχυση και των τριών βαθμίδων της δημόσιας παιδείας. Τα αποτελέσματα της PISA καθώς και τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων κάθε χρόνο δείχνουν ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και στις δύο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Δεν θα μπούμε εμπόδιο στην ίδρυση μη κρατικού μη κερδοσκοπικού πανεπιστημίου, με συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας βεβαίως, γιατί αυτό συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών όλης της Ευρώπης πάει στα δημόσια πανεπιστήμια και η αγωνία του ΠΑΣΟΚ είναι τα παιδιά των νεότερων γενεών να έχουν την επιλογή να πάρουν εφόδια από το δημόσιο πανεπιστήμιο δωρεάν για να οικοδομήσουν με αξιοπρέπεια τη ζωή τους».

Πηγή: skai.gr

