Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, όπου είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Xi Jinping, τον Πρωθυπουργό Li Qiang και τον Πρόεδρο της Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης Zhao Leji, στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο.

Κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Πρόεδρο Xi Jinping, ο Πρωθυπουργός δήλωσε:

«Σας ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια και τη θερμή σας υποδοχή. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω μεταφέροντας τους χαιρετισμούς της Προέδρου μας, κυρίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Πέρασαν τέσσερα χρόνια από τότε που επισκεφθήκατε την Αθήνα -ήταν μια σημαντική συνάντηση- και πράγματι πολλά έχουν συμβεί αυτά τα τέσσερα χρόνια. Η χώρα μας έχει προοδεύσει σημαντικά και είμαστε πλέον σίγουροι ότι έχουμε αφήσει πίσω μας τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Επίσης, μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι δύο από τους μεγαλύτερους κινεζικούς οίκους αξιολόγησης αναβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας.

Όπως επισημάνατε, η Ελλάδα και η Κίνα έχουν μια ισχυρή σχέση, μια ισχυρή οικονομική σχέση. Το λιμάνι του Πειραιά το σηματοδοτεί αυτό. Ήταν μια επιτυχημένη επένδυση και για τις δύο πλευρές και προσβλέπουμε στην περαιτέρω επέκτασή της. Φυσικά, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια να βελτιώσουμε και τις εμπορικές μας σχέσεις, ώστε να εισέλθουν περισσότερα ελληνικά προϊόντα στην κινεζική αγορά, να επισκεφθούν την Ελλάδα περισσότεροι Κινέζοι επισκέπτες.

Θα ήθελα επίσης να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών μας. Η Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας βρέθηκε στο Πεκίνο πριν από λίγες ημέρες. Η Ελλάδα και η Κίνα, ως δύο αρχαίοι πολιτισμοί, έχουν πολλά να μοιραστούν με τον κόσμο και πολλά να μάθουν η μία από την άλλη. Χαίρομαι που και στο δικό σας επίπεδο, στο επίπεδο του Προέδρου της Κίνας, αναγνωρίζεται αυτή η σημασία της πολιτιστικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας.

Και πάλι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της ελληνικής αντιπροσωπείας για αυτή την πολύ θερμή υποδοχή. Και προσβλέπω να σας καλωσορίσω και πάλι στην Ελλάδα το συντομότερο δυνατό».

Kατά τη διάρκεια των συναντήσεων έγινε επισκόπηση ολόκληρου του φάσματος των διμερών σχέσεων, τις οποίες ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε «ισχυρές και αμοιβαία επωφελείς», ενώ συζητήθηκε η ενίσχυσή τους, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, του τουρισμού και του πολιτισμού.

Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα και από τους κινεζικούς οίκους και στις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα που, όπως είπε, έχει αφήσει πίσω της την εποχή της κρίσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική συνεργασία και συγκεκριμένα στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και ιδιαίτερα των αγροτικών προϊόντων προς την Κίνα, καθώς και στην συνεργασία στον τουρισμό ώστε οι αφίξεις Κινέζων τουριστών στην Ελλάδα να φθάσουν στα προ πανδημίας επίπεδα.

Επίσης, έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για την ανάγκη ανοικτών διαύλων επικοινωνίας της Ε.Ε. με την Κίνα και τόνισε ότι είναι αμοιβαίο συμφέρον η σχέση αυτή να είναι εποικοδομητική και σταθερή. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ρόλο γέφυρας στη σχέση αυτή. Επισήμανε ταυτόχρονα την πεποίθησή του ότι η Ευρώπη χρειάζεται στρατηγική αυτονομία για να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες γεωπολιτικές προκλήσεις.

Τόνισε ακόμη την ανάγκη συνεργασίας ΕΕ-Κίνας για την αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών.

Συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κίνα στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και στην επίλυση παγκόσμιων κρίσεων, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ακόμα την πάγια θέση της Ελλάδας για την ανάγκη ειρηνικής επίλυσης των διαφορών με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Νωρίτερα, υπεγράφη συμφωνία αεροπορικών συνδέσεων Ελλάδας-Κίνας. Η συμφωνία εκσυγχρονίζει το θεσμικό αεροπορικό πλαίσιο μεταξύ των δύο χωρών και θα ενισχύσει τις συνδέσεις ελληνικών εταιρειών με την Κίνα και αντιστρόφως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.