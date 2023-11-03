Συζητήθηκε στο ΣτΕ η αίτηση Νίκου Ανδρουλάκη - Τι ζητά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Της Ιωάννας Μάνδρου

Ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκε η αίτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος ζητά να κριθεί ως αντισυνταγματική η διάταξη που απαγορεύει στην ΑΔΑΕ ( Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης του απορρήτου των Επικοινωνιών) να ενημερώνει όσους παρακολουθούνται, ενώ με την ίδια αίτηση ο πρόεδρος ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης στρέφεται και κατά της ΑΔΑΕ που αρνήθηκε σε εφαρμογή του νόμου να τον ενημερώσει για την παρακολούθηση του.

Το ανώτατο δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει προσεχώς την απόφαση του, ενώ κατά τη δικαστική διαδικασία ενώπιον των ανώτατων δικαστικών οι συνήγοροι όλων των πλευρών ανέπτυξαν την επιχειρηματολογία τους.

Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν παρών, άλλωστε σε αυτές τις διαδικασίες δεν παρίστανται συνήθως οι αιτούντες. Από την πλευρά του ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη, καθηγητής Νίκος Αλιβιζάτος στήριξε τα επιχειρήματα του στην αντίθεση της απαγορευτικής διάταξης του νόμου για την ενημέρωση όσων πολιτών θέλουν να πληροφορηθούν αν παρακολουθούνται, με το σύνταγμα αλλά και τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές συνθήκες, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, υποστήριξε ο κ. Αλιβιζάτος ότι η εν λόγω νομοθεσία δεν εναρμονίζεται με την οδηγία 2002/58 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Απο την πλευρά της η εισηγήτρια της υπόθεσης, σύμβουλος της Επικρατείας Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, (στην Ολομέλεια του ΣτΕ προήδρευσε η πρόεδρος του Δικαστηρίου Ευαγγελία Νίκα) έθεσε θέμα για το αν μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να συνεχίζει την εν λόγω δίκη μετά την ψήφιση - και εφαρμογή- του νόμου 5002/2022 που ρυθμίζει τη διαδικασία άρσης απορρήτου των επικοινωνιών, τη κυβερνοασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων των πολιτών, απαγορεύοντας την ενημέρωση των πολιτών και παρακολουθήσεις και θέτοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις γι αυτό.

Νομοθεσία και στεγανά

Ειδικότερα, οι συνήγοροι του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νικόλαος Αλιβιζάτος και Εμμανουήλ Βελεργάκης τόνισαν ότι κ. Ανδρουλακης έχει ηθικό έννομο συμφέρον και παράλληλα συνταγματικό δικαίωμα για συνέχιση της δίκης αυτής μετά την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου (νόμου 5002/2022), καθώς το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών τον έχει μειώσει ηθικά, αφού κατείχε θέση Ευρωβουλευτή ενώ σήμερα είναι αρχηγός κόμματος.

Η χώρα μας διακατέχεται από «σύνδρομο του εθνικού απορρήτου», ενώ την ίδια στιγμή η εξέλιξη της νομοθεσίας διεθνώς καλπάζει χωρίς ωστόσο η Ελληνική νομοθεσία να εναρμονίζεται, τόνισαν οι δικηγόροι του κ. Ανδρουλάκη και ότι υπογράμμισαν ότι δεν μπορεί να ισχύουν «στεγανά» τη στιγμή μάλιστα που το Σύνταγμα δεν παρέχει αυτή τη δυνατότητα.

Χαρακτηριστικά ο κ. Αλιβιζάτος, αναφερόμενος σε παλιά απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2002 που αφορούσε απέλαση μέλους της Χαμάς, το δικαστήριο τότε –όπως είπε- είχε ζητήσει να δει το φάκελο της υπόθεσης. Η ΕΥΠ αρνήθηκε και τότε το Δικαστήριο, όπως τόνισε, απέρριψε το αίτημα λόγω του ότι δεν είχε ενημέρωση από την ΕΥΠ. «Σας δίνεται η δυνατότητα και σήμερα να κρατήσετε ψηλά τη σημαία του κράτους Δικαίου», κατέληξε ο κ. Νίκος Αλιβιζάτος.

Η συνήγορος της ΑΔΑΕ, αντιπρόεδρος του ΝΣΚ Αθηνά Ελεφάντη επισήμανε ότι δεν υπάρχει θέμα εννόμου συμφέροντος του κ. Ανδρουλάκη για συνέχιση της δίκης, μετά την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου.

Η ΑΔΑΕ τόνισε η κυρία Ελεφαντή, απλά εφήρμοσε το νόμο και αρνήθηκε την πρόσβαση στον κ. Ανδρουλάκη. Για το λόγο αυτό ζητώ την απόρριψη της αίτησης του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.