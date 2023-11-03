Την έντονη ενόχλησή του εξέφρασε στον ΣΚΑΪ και τον αέρα του «Σήμερα» ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας για τον χαρακτηρισμό «υπουργός μπασκετμπολίστας» που χρησιμοποίησε για τον ίδιο στην αποφώνησή του ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο οποίος ήταν επίσης καλεσμένος στην εκπομπή, το πρωί της Παρασκευής.

Το σχόλιο του υπουργού αναλυτικά

«Για όσους δεν παρακολούθησαν το προηγούμενο πάνελ, εγώ ξυπνάω νωρίς και παρακολουθώ… Είχατε τρεις σχολιαστές εδώ, ο ένας από αυτούς ο κ. Μπάμπης Παπαδημητρίου, βουλευτής για ένα φεγγάρι, σχολιαστής των τηλεοράσεων και των ραδιοφώνων, διάλεξε στην αποφώνησή του, και όταν είπατε ότι είμαι καλεσμένος εδώ ως υπουργός Πολιτικής Προστασίας, να πει με τρόπο, κατά την άποψή μου υποτιμητικό και προσβλητικό, ‘’ο μπασκετμπολίστας υπουργός’’. Για του λόγου το αληθές, είμαι διδάκτορας του πανεπιστημίου Αθηνών ιατρός – ορθοπεδικός πρώτον. Αλλά και αθλητής της εθνικής ομάδας και πολλά χρόνια επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, την έχω φορέσει αυτή τη φανέλα σε εθνική παίδων, εφήβων, ελπίδων, νέων και ανδρών με τιμή. Και δεν θεωρώ ότι είναι καθόλου υποτιμητικό να είναι κανείς αθλητής χρόνια και να κολλάει ένσημα, εάν σε κάποιους επειδή δεν έχουν κολλήσει ένσημα ποτέ στη ζωή τους, πρώτον. Δεύτερον προσβάλει όλη την αθλητική οικογένεια, πού ποια είναι αυτή η αθλητική οικογένεια; αυτή που κάθε τυχάρπαστος πολιτικός και δημοσιογράφος τρέχει για να πάρει ένα αυτόγραφο και να βγάλει μια φωτογραφία κάθε φορά που ένα από αυτά τα παιδιά, είτε σε ομαδικό είτε ατομικό άθλημα, φέρνουν μια επιτυχία για τη χώρα. Θα τον συμβούλευα λοιπόν δημοσίως να είναι πιο προσεκτικός, πώς μιλάει για τους ανθρώπους αυτούς που αποτελούν κομμάτι της νέας γενιάς, αυτούς που ζητάμε να γυρίσουν πίσω από το εξωτερικό με το brain gain, αυτούς στους οποίους ζητάμε να πάνε να ψηφίσουν, ενώ τώρα δεν ψηφίζουν, και έχουν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, αυτούς που κατά την άποψή μου αποτελούν το μέλλον αυτής της χώρας. Λόγω τέτοιων συμπεριφορών, και τέτοιας νοοτροπίας, αυτά τα νέα παιδιά μας αποστρέφονται, δεν ασχολούνται με την πολιτική, δεν ασχολούνται με τα κοινά, και θεωρούν και λένε, και δικαίως πολλές φορές, ‘’ότι όλοι ίδιοι είστε’’».

Δείτε τι είχε πει ο κ. Παπαδημητρίου λίγο πριν το τέλος της παρουσίας του στην εκπομπή:



Αργότερα, με ανάρτησή του στο facebook ο κ.Παπαδημητρίου απάντησε στον κ.Κικίλια, σημειώνοντας: «Υπήρξα, σήμερα το πρωί, πίσω από τις κάμερες, θύμα απειλών, ύβρεων και σωματικής σκοπούμενης βίας από τον Βασίλη Κικίλια.

Με αφορμή σχόλιό μου για την εκμετάλλευση, που συστηματικά κάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προβεβλημένων και συμπαθών προσωπικοτήτων, στη συγκεκριμένη περίπτωση του εξαιρετικού μπασκετμπολίστα Νίκου Παππά, ο παρών στο στούντιο υπουργός -μπασκετμπολίστας στα νιάτα του-, όταν έπεσαν οι διαφημίσεις, εκτός αέρα δηλαδή, κατευθύνθηκε προς το μέρος των δημοσιογράφων με άγριες διαθέσεις.

Αμέσως και σε απειλητικό τόνο, με κατηγόρησε ότι προσβάλω τους αθλητές και μου ζήτησε να μη τους πιάνω στο στόμα μου. «Κάτι παρεξήγησες» του είπα «και λυπάμαι γι αυτό». Συνέχισε όμως: «Τι είσαι; Ενα τίποτα» και άλλα ακατανόητα φώναζε ενόσω όλοι οι παριστάμενοι προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν.

Δεν σταμάτησε εκεί. Κινήθηκε προς το μέρος μου επιθετικά, αναγκάζοντας συνάδελφο δημοσιογράφο να σπεύσει ανάμεσά μας για να εμποδίσει αυτό που όλοι φοβήθηκαν.

Τίποτε δεν ήταν αρκετό για να συγκρατήσει τον μαινόμενο υπουργό "Προστασίας". Οταν οι κάμερες άνοιξαν και πάλι, μόνος πλέον στο στούντιο, έκανε μια βαρύγδουπη δήλωση (την οποία φρόντισε να διανείμει εντός δεκαλέπτου), όπου με χαρακτηρίζει «τυχάρπαστο πολιτικό και δημοσιογράφο, που τρέχει να πάρει αυτόγραφο και μια φωτογραφία με κάποιο από αυτά τα παιδιά» και ταυτόχρονα με ύβρισε λέγοντας πως είμαι σαν κι αυτούς που «δεν έχουν κολλήσει ένσημα ποτέ στη ζωή τους».

Πρόκειται για απαράδεκτη, αναίτια, βίαιη και προσβλητική συμπεριφορά. Ένας υπουργός που υβρίζει δημοσιογράφο, για να παραλείψω τα υπόλοιπα, δεν μπορεί να περνά απαρατήρητο. Είναι καθήκον και δικαίωμά μου να σχολιάζω ελεύθερα και είναι δική του η επιλογή να κρύβεται πίσω από τη διαστρέβλωση των πραγματικών γεγονότων.

Δεν καταλαβαίνω τι προσβλητικό υπάρχει επειδή είπα ότι είναι κι αυτός μπασκετμπολίστας;

Ισως τελικά έπρεπε να έχω χάσει την ψυχραιμία μου, οπότε εγώ μεν θα είχα φάει καμία κι εκείνος, υποθέτω, το υπουργικό του κεφάλι. Ας κάνει τη σοβαρή δουλειά που του ανάθεσε ο Πρωθυπουργός κι ας μάθει να σέβεται τους άλλους...»

Δείτε την ανάρτηση

Ο Βασίλης Κικίλιας επανήλθε, αναφέροντας:

