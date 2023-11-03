«Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που πήρε πρωτοβουλία για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Η ελληνική διπλωματία συνεισέφερε θετικά στην ευρωπαϊκή διπλωματία. Η στάση μας παραμένει συνολικά ανθρωπιστική» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στη Βουλή απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της «Πλεύσης Ελευθερίας», Αλέξανδρου Καζαμία, ο οποίος επέμεινε «σε αυστηρή στάση από την κυβέρνηση απέναντι στο Ισραήλ που διαπράττει εγκλήματα πολέμου και μια μορφής εθνοκάθαρση».

Ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι τη Δευτέρα ελληνικό C-130 θα αναχωρήσει με είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα, τρόφιμα και νερό τα οποία θα μεταφερθούν στη Γάζα.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην αποχή από την ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας τονίζοντας ότι δεν ήταν στάση καταψήφισης, αλλά αποχής καθώς δεν περιελήφθη στοιχειώδες και αυτονόητο περιεχόμενο που έχει να κάνει με την απαράφραστη καταδική τρομοκρατικών ενεργειών.

«Εγώ ο ίδιος μέχρι και πριν από την ψήφιση του ψηφίσματος ήμουν σε επαφή με ομολόγους μου του αραβικού κόσμου, ειδικά με τον ομόλογό μου της Ιορδανίας. Η στάση μας παραμένει μία στάση συνολικά ανθρωπιστική».

Σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεννόηση με ομόλογες κυβερνήσεις της Κύπρου και της Γαλλίας, «για ένα έργο με εξαιρετικά μεγάλη τεχνική δυσκολία, καθώς δεν υπάρχει ασφαλής λιμένας στη Γάζα».

Δευτερολογία: Δεν υπάρχει χρώμα και εθνικότητα στους νεκρούς

Στη δευτερολογία του ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι «υπάρχει αλληλουχία γεγονότων που κανείς δεν μπορεί να αψηφήσει. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε τα μάτια στην τρομοκρατία της 7ης Οκτωβρίου», είπε και μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι δεν έχει δοθεί λευκή επιταγή:.

«Η ελληνική κυβέρνηση θα παραμείνει όσο το δυνατόν πιο ενεργή. Δεν δίνουμε λευκή επιταγή. Η σημερινή κατάσταση έχει υπερβεί τα αναγκαία όρια. Η αυτοάμυνα είναι υπαρξιακό δικαίωμα του κάθε κράτους, οφείλει όμως να ασκείται εντός του διεθνούς δικαίου. Προσπαθούμε για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποσυμπίεση, αποσυμφόρηση της έντασης. Είχα επικοινωνία με τον Ζοζέπ Μπορέλ. Η εξωτερική μας πολιτική είναι αρχών, ανθρωπισμού, υπέρ του διεθνούς δικαίου».

Απάντηση σε Σ. Αναγνωστοπούλου: Η ελληνική πολιτική δεν ετεροπροσδιορίζεται

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε παραγωγική και δημιουργική τη στάση της «Πλεύσης Ελευθερίας» στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού διαδρόμου, ενώ απαντώντας στην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σία Αναγνωστοπούλου η οποία χαρακτήρισε την Ελλάδα «παρακολούθημα ΗΠΑ και Ισραήλ, χωρίς δική της πολιτική», ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε:

«Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροπροσδιορίζεται και είναι αυτόφωτη και αυτοδύναμη. Είναι θέμα αρχών. Όσο είμαι εγώ υπουργός Εξωτερικών δεν πρόκειται να γίνει παρέκκλιση στις αρχές της εξωτερικής μας πολιτικής».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.