Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Κίνα, θα έχει σήμερα Παρασκευή τις εξής συναντήσεις, στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο:

στις 11:00 (τοπική ώρα), με τον πρωθυπουργό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Λι Κιανγκ

στις 15:30, με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Τζάο Λέτζι και

στις 16:20, με τον πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

