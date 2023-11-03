Λογαριασμός
Συνάντηση Μητσοτάκη - Σι Τζινπίνγκ σήμερα στο Πεκίνο

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρωθυπουργού στην Κίνα

Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Κίνα, θα έχει σήμερα Παρασκευή τις εξής συναντήσεις, στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο:

  • στις 11:00 (τοπική ώρα), με τον πρωθυπουργό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Λι Κιανγκ
  • στις 15:30, με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Τζάο Λέτζι και
  • στις 16:20, με τον πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

