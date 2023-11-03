Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Li Qiang, στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Κίνα.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Κύριε Πρωθυπουργέ, καταρχάς σας ευχαριστώ θερμά, εκ μέρους της αντιπροσωπείας μας, για την πολύ θερμή υποδοχή σας αυτή την όμορφη φθινοπωρινή ημέρα στο Πεκίνο. Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα. Η επίσκεψή μου αντανακλά τη σημασία που αποδίδουμε σε αυτή τη διμερή σχέση. Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για τον θάνατο του κ. Li Keqiang, πρώην Πρωθυπουργού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που αναφέρατε: ότι οι διμερείς μας σχέσεις βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι γιορτάσαμε πέρυσι την 50ή επέτειο των διπλωματικών μας σχέσεων. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, πιστεύω ότι έχουμε οικοδομήσει μια ισχυρή, αμοιβαία επωφελή σχέση που βασίζεται στον σεβασμό και την κατανόηση και έχει ως οδηγό τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Οι δύο χώρες μας συνδέονται με ένα πολύ σταθερό θεσμικό πλαίσιο που περιλαμβάνει μια σειρά από συμφωνίες και μνημόνια κατανόησης.

Και βέβαια, το πιο σημαντικό έγγραφο είναι η Στρατηγική Εταιρική Σχέση, η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εταιρική Σχέση, η οποία υπεγράφη πριν από 15 χρόνια. Έχω ακόμα πολύ καλές αναμνήσεις τόσο από την επίσκεψή μου στη Σαγκάη, όταν είχα την ευκαιρία να σας συναντήσω με διαφορετική ιδιότητα, αλλά και από την πολύ σημαντική επίσκεψη που έκανε ο Πρόεδρος Xi στην Ελλάδα το 2019.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι εκτιμούμε πολύ την πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μου από δύο από τους μεγαλύτερους κινεζικούς οίκους αξιολόγησης. Αυτό αποτελεί ένα απτό δείγμα εμπιστοσύνης των Κινέζων επενδυτών στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και στις προοπτικές της και ελπίζουμε ότι η συνάντηση αυτή θα αποτελέσει εφαλτήριο για να συνεχίσουμε να προσελκύουμε κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα και να ενισχύσουμε περαιτέρω την οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι συνεχίζουμε να υπολογίζουμε στην Κίνα ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη συνέχιση της προώθησης της παγκόσμιας ειρήνης και της διεθνούς τάξης, βασισμένης σε κανόνες.

Θεωρώ ότι οι δύο χώρες μας, ως κοιτίδες αρχαίων πολιτισμών, μπορούν να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων και παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων, ιδίως της κλιματικής αλλαγής, που είναι ένας τομέας στον οποίο η Κίνα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι έχουμε μια πολύ ισχυρή συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού, όπως θα περίμενε κανείς. Εκπροσωπούμε δύο από τους αρχαιότερους πολιτισμούς. Όπως γνωρίζετε, η Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας βρέθηκε πολύ πρόσφατα στο Πεκίνο και η επίσκεψη αυτή κατέδειξε το ευρύ πεδίο και τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες μας και από πολιτιστική άποψη.

Αγαπητέ Πρωθυπουργέ, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω και πάλι για αυτή την πολύ θερμή υποδοχή, και προσβλέπουμε σε μια πολύ παραγωγική συζήτηση».

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των Ηρώων του Λαού στην πλατεία Τιενανμέν.

