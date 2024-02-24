Ρήγμα φαίνεται πως έχει δημιουργηθεί στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προεξοφλεί στην τελευταία του τοποθέτηση την καταψήφισή του και με τη βουλευτή Νάντια Γιαννακοπούλου να διαφωνεί με την απόφαση του προέδρου.

Η Νάντια Γιαννακοπούλου, δήλωσε στα «Παραπολιτικά» πως «τα μη κρατικά είναι θέση του κόμματος και του Συνεδρίου. Συμφωνώ με το νομοσχέδιο. Για εμένα είναι θέμα συνείδησης και δεν υπάρχει περίπτωση να το καταψηφίσω».

Στην ερώτηση εάν για το συγκεκριµένο ζήτηµα τόσο η ίδια όσο και άλλοι συνάδελφοί της έχουν ζητήσει να υπάρξει συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατος, απέφυγε να απαντήσει, καθώς φάνηκε πως δεν επιθυµεί να ρίξει λάδι στη φωτιά, πυροδοτώντας έναν κύκλο εσωστρέφειας στο κόµµα της.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ωστόσο, οι πληροφορίες επιµένουν πως έχει ζητηθεί η σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ για να υπάρξει συζήτηση και ενηµέρωση για τα µη κρατικά πανεπιστήµια, καθώς πρόκειται για µια θέση που το κόµµα έχει υιοθετήσει από την περίοδο της αρχηγίας του Γ. Παπανδρέου.

Και εδώ έχει ενδιαφέρον ποια στάση θα κρατήσει ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του κόµµατος.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.