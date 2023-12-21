Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων η τελευταία για το 2023 μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE για

την ακρίβεια και τις κατηγορίες εξόδων που προβληματίζουν τα νοικοκυριά.

το νομοσχέδιο για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων

την έξαρση της οπαδικής βίας και τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της

αλλά και τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα τους στην τεκνοθεσία

Και όπως πάντα η πρόθεση ψήφου των πολιτών

Απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.50

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.