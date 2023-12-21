Λογαριασμός
Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων η τελευταία για το 2023 μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ

Με τη Σία Κοσιώνη

κοσιώνη

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE για

  • την ακρίβεια και τις κατηγορίες εξόδων που προβληματίζουν τα νοικοκυριά.
  • το νομοσχέδιο για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων 
  • την έξαρση της οπαδικής βίας και τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της 
  • αλλά και τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα τους στην τεκνοθεσία

Και όπως πάντα η πρόθεση ψήφου των πολιτών 

Απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.50

Πηγή: skai.gr

