Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων η τελευταία για το 2023 μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE για
- την ακρίβεια και τις κατηγορίες εξόδων που προβληματίζουν τα νοικοκυριά.
- το νομοσχέδιο για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων
- την έξαρση της οπαδικής βίας και τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της
- αλλά και τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα τους στην τεκνοθεσία
Και όπως πάντα η πρόθεση ψήφου των πολιτών
Απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.50
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.