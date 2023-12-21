Το ποσό των 4 δισ ευρώ θα κατευθυνθεί μέσα στο 2024 σε δράσεις για την ενίσχυση της οικογένειας και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων τόνισε στον ΣΚΑΪ η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.

Εξήγησε οτι τα 3,5 δισ ευρώ απο τα 4 δισ. θα κατευθυνθούν σε επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και σε επιδοτήσεις για υπερήλικες, παιδιά και ανθρώπους με αναπήρια καθώς και επιδόματα παιδιού.

Όπως επεσήμανε η κ. Ζαχαράκη αύριο 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν τα έκτακτα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ.

Για το επίδομα παιδιού όπως ανέφερε θα καταβληθεί η 1,5 δόση επιπλέον.

Ανέφερε επίσης οτι 173.000 συμπολίτες μας εχουν λάβει απο το κράτος voucher για να στείλουν τα παιδιά τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης.

Τόνισε παράλληλα οτι έχει επιλυθεί το ζήτημα με τις οφειλές του προηγούμενου έτους και τρέχουν οι αρχικές πληρωμές για Σεπτέμβριο Οκτώβριο και Νοέμβριο.





