Νέα Αριστερά: «Ο ομοφοβικός και σεξιστικός κατήφορος δεν έχουν χώρο στον δημόσιο λόγο»

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την άθλια χυδαιότητα των κ.κ. Μουτζούρη και Μπέου κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κ. Κασσελάκη», αναφέρει σε σχόλιο της η Νέα Αριστερά.

Προσθέτει ότι «ο ομοφοβικός και σεξιστικός κατήφορος δεν έχουν χώρο στον δημόσιο λόγο. Πολλώ δε μάλλον όταν εκφράζονται από αιρετούς» και σημειώνει ότι «η κοινωνία θα προχωρήσει και θα αφήσει πίσω της το σκοτάδι».

Πηγή: skai.gr

